¿El sexo anal duele?, este es uno de los 7 mitos sobre el sexo anal que debemos dejar de creer. Dentro del marco de la sexualidad existen muchos temas tabú, uno de ellos es el sexo anal que con el pasar de los siglos ha sido condenado por la religión y relacionado con la comunidad gay; en Estados Unidos, hasta hace 10 años, el sexo anal era delito en algunos estados. Aún hoy tener sexo anal no parece ser muy aceptado.

De acuerdo con Soy Carmín, con el tiempo se han ido derrumbando prejuicios, muchas personas están abiertas a nuevas experiencias, el sexo anal desencadena mitos e ideas que lo satanizan como práctica de la vivencia sexual. El mito más común es que las personas heterosexuales no tienen sexo anal. Sin embargo, las investigaciones recientes constatan que las parejas heterosexuales (hombres y mujeres) cada día experimentan más el sexo anal.

Un estudio realizado en agosto de 2015, y publicado en Journal of Sexual Medicine, reveló que al menos una de cada tres mujeres heterosexuales ha tenido una relación sexual anal en algún momento de su vida. Esta información es producto del análisis de la National Survey of Family Growth y de una encuesta a 10,463 mujeres heterosexuales entre 15 y 44 años.

La mayoría de las mujeres que confirmaron haber tenido sexo anal tienen entre 20 y 30 años, no tienen ninguna afiliación religiosa y cuentan con altos niveles educativos y de ingresos. Esta práctica sexual sobre todo la llevan a cabo mujeres de todos los antecedentes étnicos o raciales, y resulta más común cuando las mujeres son casadas o tienen parejas estables.

Expertos en sexualidad, relaciones de pareja, salud emocional y salud física; aseguran que lo primero para practicar el sexo anal, es el consenso de pareja; es decir, que tú y tú pareja estén completamente de acuerdo, que lo practiquen de forma segura y que se informen sobre el tema.

Como ya lo mencionamos, el sexo anal no es una plática exclusiva de cierta preferencia sexual y ha cobrado gran popularidad entre las parejas de la actualidad por la enorme cantidad de terminales nerviosas que se encuentran en el ano.

Hay nervios y músculos presentes en la región anal que se conectan a los órganos sexuales como el pene y la vagina, particularmente en el caso de los hombres, es un acceso fácil a la próstata por lo que si se estimula facilitará su orgasmo y con ello la eyaculación, de ahí el amor al sexo anal.

SIETE MITOS SOBRE EL SEXO ANAL:

1. ¿EL SEXO ANAL DUELE?

El sexo anal no necesariamente tiene que doler, puede que lo esté practicando de forma incorrecta. Es muy placentero para muchas mujeres e incluso muchas aseguran que gracias a él han experimentado orgasmos. Para que el dolor deje de ser una preocupación, y se olvide, se recomienda empezar lentamente e masturbando y penetrando poco a poco con los dedos u otros juguetes pequeños para distender el músculo. Otro mito relacionado con el dolor tiene que ver con que "si duele la primera vez, va a doler siempre". Esto tampoco es cierto. Si la primera vez no le fue bien, puede darse otras oportunidades para saber si es de su agrado. Si estimula su clítoris al mismo tiempo que empieza la penetración anal, la respuesta al placer va a minimizar la del dolor.

2. SI TENGO SEXO ANAL, PERDERÉ VALÍA O RESPETO

Hoy muchos hombres son lo suficientemente maduros para ver el sexo anal como un componente más de una vida sexual saludable. Incluso, para superar los tabúes sobre este tema, intentarlo puede hacer que usted y su pareja sexual se sientan más unidos. Siempre será bueno explorar y conocerse.

3. ¿PRACTICAR SEXO ANAL ES UN RIESGO PARA LA SALUD?

Si usted tiene la vagina seca y no usa ningún tipo de lubricante, también puede hacerse daño e irritarse. Lo mismo pasa con el sexo anal. Si utiliza un buen lubricante, no saliva, puede ser una sana experiencia. Además, y lo más importante, es usar preservativo para prevenir enfermedades de transmisión. También resulta clave tener cuidado con la fuerza y la intensidad para no generar desgarros o hemorragias (con cariño).

4. UNA VEZ QUE TIENEN SEXO ANAL, TU PAREJA SIEMPRE VA A QUERER ESO

Es cierto, a muchos hombres les encanta la estrechez del ano para penetrarlo, pero no van a dejar de lado la entrada principal: la vagina. El sexo anal puede ser un premio o una experiencia para hacer más variada la vida sexual.

5. ¿TENER SEXO ANAL ES SUCIO (LITERAL)?

Esta es tal vez una de los prejuicios más generalizados sobre el sexo anal. Es cierto, en el ano y al final de intestino recto pueden siempre quedar residuos de materia fecal. Así que es clave lavarse bien, o ponerse un enema, antes de la experiencia, sobre todo si después va a haber penetración vaginal.

6. ¿EL SEXO ANAL HACE QUE EL ANO CAMBIE DE TAMAÑO?

¿Después del sexo anal el agujero queda más grande? Para nada. Suena igual que el mito de que la vagina se hace más grande después de tener muchas relaciones sexuales. Después de los estados de relajación, todos los músculos del cuerpo regresan a su estado original. Si el sexo anal se practica con cuidado, con higiene y con condón, esto no sucede.

7. EL SEXO ANAL NO ES PLACENTERO

Diversos estudios como uno realizado en 2009 a partir de la National Survey of Sex and Behavior han revelado que uno de los caminos seguros para el orgasmo femenino es el sexo anal. Si no tuviera algo interesante, no sería un tema tabú y si es o no placentero, sólo se puede saberlo al experimentarlo.

