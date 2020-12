¡A gemir hombres! Esta es la importancia de sus ruidos en la cama

Las mujeres entienden que gemir es excitante para ellos, y muchas mujeres pueden disfrutarlo porque han hecho un esfuerzo para sacar lo que ha venido naturalmente. Pero, la autoestima sexual es una calle de dos caminos, y durante el sexo los hombres deberían apuntar más alto que a un simple gruñido al final. No se trata de fingir o no hacer algo que no quieres, pero estar más presente y en sincronía con el otro, explica el autor Logan Lekvoff, especialista en sexualidad.