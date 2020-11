A las mujeres les gusta que las dominen en la cama, esta es la razón

A muchas mujeres les resulta muy excitante que sus parejas tomen el control y las dominen en la cama.

Hoy en día, las mujeres son cada vez más independientes, ocupan puestos directivos en las empresas para las que trabajan, tienen un carácter fuerte y son las dueñas de su vida, pero a la hora del sexo, prefieren ser dominadas y mucho más complacientes, aquí te decimos por qué.

TIENE UNA GRAN AUTOESTIMA

Las mujeres dominantes tienen muy claro que ser complacientes en la cama no las demerita y ni las hace sentir menos. Por el contrario, están tan seguras de sí mismas que, ceder a los deseos de su pareja las excita aún más.

SABEN MARCAR LÍMITES

Conocen perfectamente que les gusta y qué no durante el sexo, pero están abiertas a experimentar y a cumplir alguna fantasía de su pareja sin poner en riesgo su salud e integridad. Si algo no les gusta, simplemente dicen no.

AMAN LA SEDUCCIÓN

No podemos negar que no hay nada más sexy que tu pareja también se sienta segura de sí misma en la cama y por ende, sepa pedir lo que quiere en el sexo para que juntos se den el placer que necesitan.

DISFRUTAN DE LA PASIÓN

Una mujer dominante necesita pasión y nada de tibiezas, porque eso la haría salir corriendo. Así que si su pareja la sorprende con un encuentro inesperado o un arrebato que le rompa el esquema, se prenderá al 1000.

SE DEJAN LLEVAR

Aunque son expertas en la cama, se dejan llevar y sorprender. Les gusta que su pareja las eleve a otro nivel y tenga la iniciativa de innovar en el sexo. Tienen muy en claro que un buen encuentro sexual es responsabilidad de dos.

Con información de Glamour

(Ann Ventura)