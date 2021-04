Abstinencia sexual: así te reclama tu cuerpo cuando dejas de tener sexo

El cuerpo reclama sus necesidades y el placer sexual es una de ellas, si llevas mucho tiempo de abstinencia, hay algunos síntomas que podrías estar experimentando que no son nada normales, son señales que tu cuerpo te manda para hacerte saber que te hace falta una noche de intimidad.

El hambre, la sed, dormir e ir al baño son parte de las necesidades básicas del cuerpo, pero el placer sexual también cuenta como una de ellas; aunque no se necesita complacer tan frecuentemente, cuando dejas de tener sexo con periodicidad el cuerpo le resiente.

¿QUÉ PASA SI DEJAMOS DE TENER SEXO?

La sexóloga Ruth González de "Terapia Sexo" advierte: que: "si no ejercitamos el suelo pélvico, nos resultará más difícil lubricar en relaciones posteriores que, por otra parte, podrán causarnos dolor. También sucede que las paredes vaginales tienden a debilitarse, y todo lo que ello conlleva». Unos ejercicios muy efectivos para fortalecer el suelo pélvico, si no los has llevado a cabo todavía, son los Kegel.

Además de que la salud íntimia se ve afectada, "Con la falta de sexo también nos bajan las defensas. Cuando tenemos relaciones sexuales satisfactorias se nota en muchos aspectos del organismo. Con el orgasmo segregamos oxitócica, más conocida como la hormona del amor, y como consecuencia suben los niveles de bienestar y felicidad. Por lo tanto, nos encontramos mejor a nivel de defensas si tenemos relaciones sexuales".

SÍNTOMAS QUE OCASIONA LA FALTA DE SEXO

El sistema inmune se debilita

Se ha demostrado muchas veces que la actividad sexual aumenta positivamente el sistema inmunológico. El sexo es necesario para impulsar al cuerpo a luchar activamente contra las infecciones y enfermedades.

Aunque más científicos están tratando de ahondar más en el tema, un estudio en Pensilvania sobre estudiantes universitarios que tienen relaciones sexuales una o dos veces por semana encontró niveles más altos de inmunoglobulina A, un anticuerpo que no tienen aquellos con una frecuencia más baja de actividad sexual.

Podrías perder el deseo sexual

Después de un periodo de abstinencia podría disminuir el deseo sexual porque el cuerpo amortigua la respuesta hormonal a la excitación.

Diversos estudios han encontrado una tendencia de aumento de presión arterial en aquellas personas que no han tenido relaciones sexuales.

LA SOLUCIÓN EXPRÉS

Ponerle remedio a un "periodo de sequía" es fácil. Tenemos herramientas maravillosas: nuestras manos. Pero también podemos recurrir a otros juguetes que favorezcan la lubricación y nos lleven al orgasmo. No pases mucho tiempo sin sexo y consiéntete también en ese sentido.

(Aline Núñez)