Actitudes que matan la pasión y arruinan el sexo con tu pareja

El sexo se debe disfrutar y gozar, pero una serie de malas actitudes pueden romper el encanto, destruir el deseo y de paso tu relación.

De acuerdo con Soy Carmín, esos detalles que te parecen insignificantes pueden arruinan el momento y no solo eso, sino que hablan de problemas serios en la relación.



ACTITUDES QUE ARRUINAN EL SEXO Y CÓMO EVITARLAS

1.- QUEJARTE DE SU CUERPO

Dicen por ahí que la comodidad es enemiga del amor, pues al sentirnos seguros con la pareja dejamos de cuidar nuestro aspecto físico, peor aún si a eso le sumamos críticas constantes que afectan el autoestima del ser amado.

2.- EVADIR EL TEMA DE LOS ANTICONCEPTIVOS

Una persona que se niega a hablar del tema o a protegerse es alguien que no tendrá la responsabilidad de asumir cualquier cosa que pudiera ocurrir como un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual.

3.- MALA HIGIENE

Este punto no necesita mucha explicación y aunque en gustos se rompen géneros, nada nos matará la pasión más fácil que la suciedad, el olor a sudor, el mal aliento o similares.

Los hombres también lo hacen pero en las mujeres es más común. Debes recordar que si tu pareja desea estar contigo es porque te ama y te acepta tal y como eres, esa idea de que estás gorda es algo personal y debes aprender a amar tu cuerpo.

Jamás emplees el sexo para hacer que tu pareja cambie de opinión sobre algo o presionarlo para cumplirte algún capricho. En este sentido el sexo es sagrado y si acostumbras a tu pareja a cambiar de opinión por medio de tu cuerpo y no el diálogo, tú misma te estarás denigrando.

6.- DISTRACCIONES POR COSAS DEL TRABAJO O LA FAMILIA

Si estás con tu pareja por favor, enfócate en el momento. Pensar en cualquier cosa menos en el sexo que están teniendo evitará que llegues al orgasmo y hará sentir a tu pareja como alguien abandonado o poco importante para ti, por lo que podrías crear lejanía entre los dos. Hay tiempo para todo, así que disfruta el momento y enfócate para dar lo mejor.

¡Gran error! Tu pareja no podrá mejorar si no le dices qué es lo que no te agrada, fingir placer no es ningún favor, sino todo lo contrario, están aprendiendo a no disfrutar el sexo y a hacer de ello una experiencia aburrida para los dos. Es importante que siempre conozcan los deseos del otro, las fantasías, que experimenten y disfruten juntos.

(Ann Ventura)