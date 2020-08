Así es la labor de los asistentes sexuales para personas discapacitada

Ha sido superbonito. Se me cayeron las lágrimas de emoción. Muy cariñoso, simpático, agradable y muy respetuoso. La experiencia fue preciosa. Todo fluyó. Ahora me doy cuenta que me he perdido cosas muy bonitas. Ahora recordando lo que pasó me he dado cuenta que puedo hacer lo que yo nunca hubiera pensado ser capaz de hacer ni de sentir. Me siento más feliz. Antes me ponia muy triste. Me enfadaba más y ahora ya no. Primero tenía miedo a todo... a lo desconocido. No me conocía ni yo misma. No sabía lo que era la sexualidad. Me siento más segura para conocer a un chico. Voy a llorar otra vez. — A. (Usuaria con discapacidad intelectual)