Besos para el sexo oral, el orgasmo en la punta de la legua

Si hay algo que cuidar en una relación es no caer en la monotonía, especialmente durante la intimidad, para ponerle un toque extra de magia al sexo la imaginación juega un papel importante. Pero si simplemente se te acabaron las ideas aquí te traemos algunos tipos de besos que puedes probar con tu pareja para llevar el sexo oral al punto máximo de placer, se volverán locos.

Aprovecha cada oportunidad para complacer a tu pareja, no importa si se trata de un "rapidín" o de una noche de intimidad, poner a prueba este tipo de besos será el plus que no sabían que les hacia falta durante le sexo oral, pueden funcionar tanto para dar como para recibir placer. Si el tiempo lo permite, no olviden lavarse la boca y/o darse un baño, pues realizar y recibir sexo oral en un cuerpo limpio, siempre, se agradece.

Beso con cubrebocas

Antes de entrar de lleno al sexo oral, pueden usar un poco la lengua, apliquen movimientos largos sobre su ropa interior hasta que la tela, y el que esté recibiendo el sexo oral comience a mojarse. Luego, por supuesto, podrán intercambiar los papeles.

De piquito

¿Romance durante el sexo oral? ¡Claro que sí! Cuando estén listos, deja que tu pareja haga una pausa para lamer el montículo carnoso sobre el clítoris, puede complementar con algunos besitos en la parte interna de los muslos.

Serpiente emplumada

Si quieren experimentar un sexo oral nivel de los dioses, entonces prueben con este beso que es ideal para que su lengua llegue a niveles más profundos y deliciosos para él y para ti. Pídele que introduzca su lengua húmeda plana en la parte inferior de tu vulva y lama un camino hacia arriba. Repitan las veces que haga falta. A la inversa, tú puedes marcar un camino con tu lengua a forma de zig zag, desde sus testículos hasta la cabeza de su pene.

Boy/Girl scout

Cuando sea turno de tu galán, pídele que use sus dedos para abrir suavemente la parte externa de tu vagina y que use la punta de su lengua flexionada sobre el clítoris para ejercer una ligera presión y velocidad la cual deberá ir aumentando gradualmente.

En el momento que te toque darle sexo oral a él, deberás introducir su pene (de ser posible en su totalidad) en tu boca y ejercer presión con tus labios, pero sin usar los dientes, para que permitas que su miembro se humedezca y entonces, comenzar a darle placer.

Recuerden que la idea es experimentar y aumentar el placer, si no están listos para tantas aventuras al mismo tiempo, pueden ir incorporando estos besos a lo largo del sexo oral, o mejor aún, realizar varias sesiones.

Si quieres incrementar la sensación, puedes comer una menta (muy suave) o tomar un vaso con agua fría antes de comenzar con el sexo oral, y pedirle a tu pareja que haga lo mismo. Esto refrescará sus bocas y pondrá en alerta sus sentidos.

