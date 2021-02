¿Cómo durar más en la cama? Entrenadora sexual revela el secreto

El número uno es conocer tu nivel de excitación en una escala del uno al 10. Muchos hombres no saben lo excitados que están, no están en contacto con la sensación y pueden pasar de, digamos que 1 es no estoy turned on y 10 es voy a acabar, pueden pasar de dos o tres a ocho o nueve sin darse cuenta y luego, de repente, se han ido al límite. Entonces, si te sientes excitado, lo que debes hacer es rastrear tus números; ¿estás en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis? Eso es todo lo que necesita hacer, explica en sus videos.