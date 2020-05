¿Cómo hace el amor un hombre enamorado? Tips para identificarlo

Si alguna vez te has preguntado ¿cómo hace el amor un hombre enamorado?, estos tips te ayudarán a identificarlo. Aunque pudiera parecer una pregunta absurda, no lo es; es bien sabido que cuando un hombre está involucrado sentimentalmente con la persona que tiene sexo, su manera de hacer el amor cambia, los encuentros van más allá del buen sexo.

SEXO POSITIVO: DESCUBRE TUS ZONAS ERÓGENAS Y SU ESTIMULACIÓN CORRECTA

Cuando una pareja decide hacer el amor se crea una química especial, y cuando este lazo cambia existen varios aspectos que te hacen saber que hay algo más íntimo y no solo físico. Los hombres enamorados se comportan de manera diferente en la cama a los que solo tienen relaciones sexuales.

ESTAS SON ALGUNAS PISTAS QUE TE AYUDARÁN A IDENTIFICAR CÓMO HACE EL AMOR UN HOMBRE ENAMORADO:

ÉL HACE EL AMOR CON SENTIMIENTO

Significa tener una intención diferente. El sexo es mecánico, pero el amor es un sentimiento. Puedes notar su participación emocional, lo sientes involucrado, no solo pensando en su "amiguito".

FELACIÓN Y CUNNILINGUS: LOS PREFERIDOS DEL MENÚ SEXUAL

TE BESA

No es una trivialidad. En "Pretty Woman", Vivian (Julia Roberts) sabe que no tiene que besar a sus clientes porque corre el riesgo de enamorarse. Aquí, también sucede al revés: un hombre que o quiere involucrarse besa lo más mínimo (o no besa en absoluto). Un hombre enamorado quiere besos, los anhela, porque el beso es el contacto más profundo y te da una descarga más fuerte de oxcitocina.

MANIFIESTA SUS EMOCIONES

Probablemente no te dirá "Estoy emocionado de hacerte el amor" o "Me gusta hacerte el amor", pero entiendes el mensaje a través de su lenguaje corporal porque si realmente te quiere, no puede ocultar la emoción. Probablemente lo verás esforzándose porque todo esté bien o que tú lo estés disfrutando tanto como él, o incluso más. Otro de estos signos son ojos abiertos y sonrientes. Y probablemente tengan ese brillo típico de los enamorados.

NO TODO ES "DICK PICS", TIPOS DE FOTOS PARA ENCENDER EL CHAT EN PAREJA

NO PRETENDE LLEGAR AL ORGASMO

¿Sabes que los hombres también pueden fingir un orgasmo? Bueno sí, y sucede con más frecuencia de lo que pensamos. Un hombre enamorado no pretende disfrutar, realmente disfruta y si no disfruta, te lo dice.

BUSCA EL CONTACTO VISUAL

Su mirada está en ti, incluso si en momentos de éxtasis puede mirar a otro lado, siempre vuelve a ti con los ojos porque busca la comprensión que se crea solo al mirarte a los ojos.

SEXO TÁNTRICO, LA PRÁCTICA PERFECTA PARA DISFRUTAR EN CUARENTENA

SE RELAJA

Sí, después de hacer el amor, por supuesto. No importa si se duermen abrazados o simplemente permanecen en silencio, él seguramente estará a gusto contigo, será feliz y solo podrá vivir en el momento presente.









(Imelda Téllez)