Confesiones sexuales, los famosos revelan cómo fue su primera vez

¿Dónde fue?, ¿Con quién?, ¿Qué tan bueno fue? Estas son algunas de las preguntas que han contestado los famosos en diferentes entrevistas, revelando cómo fueron sus primeras experiencias sexuales. El sexo de primera vez de las celebridades en realidad es tan diferente al de una persona convencional, estas reveladoras anécdotas nos darán la respuesta.

CHRIS EVANS

Chris Evans, conocido por interpretar a Capitán América en las películas de Marvel, aseguró a "Esquire" que lo pasó muy bien en 1999. "Perdí la virginidad en ese año, y además fue uno de los mejores de toda mi vida". El actor admitió a Seth Meyers que se lo contó a su madre inmediatamente después de hacerlo." Corrí a casa y le dije: '¡Lo hice! No sé muy bien lo que estaba pasando, pero creo que lo hice".

KATY PERRY

En un 2014, Amy Wallace informó en "GQ" que la cantante Katy Perry "perdió su virginidad a los 16 años en el asiento delantero de un Sedán Volvo mientras escuchaba el álbum de Jeff Buckley 'Grace. "Me flipa esa canción", confesaba la artista.

SEBASTIAN STAN

Sebastian Stan, quién interpreta a "Winter Soldier" en el MCU, explicó en el podcast "The Drop-In with Will Malnati" que creía haberlo hecho muy tarde: "Perdí mi virginidad cuando ya era mayorcito. Era un estudiante de último año en la escuela secundaria. Quiero decir, ya era tarde, ¿verdad? No sé. Pero lo hice en el Time Hotel de Times Square. Ahí la perdí".

Me dio vergüenza porque era la primera vez que me desnudaba delante de una mujer

"De hecho, le dije que no era virgen", continuó Stan. "Ella sí dijo que lo era, pero lo negué porque quería parecer que sabía lo que estaba haciendo. Años después se lo confesé", añadió.

La chica, alguien a quien conoció en un campamento de teatro en Catskills no se quedó impresionada por cómo sucedió. "Estaba muy asustado. Alquilamos una habitación del hotel y después tomamos un Happy Meal de McDonald's. Lo juro por Dios. No la llamaré, pero que Dios la bendiga, ella está casada ahora", concluyó.

RIHANNA

Varios amigos de Rihanna le preguntaron para la revista 'Elle' sobre sus primeras relaciones sexuales y parece que la estrella se arrepiente bastante. El mago David Copperfield preguntó: "No estoy bromeando, esta es una oferta real. Puedo hacerte desaparecer y que reaparezcas en cualquier parte del mundo. ¿A dónde quieres ir, y por qué?", ¿la respuesta de Rihanna? "Diez minutos antes de perder mi virginidad".

DWAYNE JOHNSON

El actor conocido como "La roca", Dwayne Johnson confesó a la revista "Elle" cuando le preguntó sobre qué cambiaría de su primera vez que no lo volvería a hacer en un parque. "Hubiera preferido que la policía no me atrapara y no tuviera que dar explicaciones".

ANNA FARIS

En las memorias no autorizadas de la actriz Anna Faris se cuenta cómo perdío su virginidad con su novio Chad. "Estábamos en la fraternidad solos en la habitación y me miró a los ojos y dijo: 'Anna, quiero que pierdas tu virginidad conmigo". Faris le dijo que quería esperar hasta que cumpliera 17 años, pero unos días después de su cumpleaños antes de que pudieran tener la oportunidad de tener relaciones sexuales, comenzó a tener hemorragias en su vagina. Resultó ser "un quiste en su ovario derecho" por el que estuvo hospitalizada una semana.

Cuando la pareja finalmente tuvo sexo, no fue una gran experiencia. "Durante el último año se nos permitía salir de la escuela en el almuerzo. Mientras los padres de Chad trabajaban fuimos a su casa y lo hicimos. Fue horrible", aseguraba.

ANSEL ELGORT

Ansel Elgort tenía 14 años cuando tuvo su primera relación. "No tenía ni idea de qué estaba haciendo y ella tampoco", explicó a "Elle". Cuando se le preguntó qué habría hecho de manera diferente, respondió: "Ni siquiera hice que la iluminación fuera buena. Eso sería una cosa que haría de otra forma. Era, como, fluorescente, luz de dormitorio brillante, muy raro todo. Lo único que me hizo sentir mejor fue hacerlo de nuevo", aseguró.

"Tenía 15. Fue en el bosque con una chica que acababa de conocer y que me presentó un amigo. Todo duró dos segundos. Fue realmente incómodo. Dos años después, volví a tener relaciones sexuales con ella solo para demostrarle que la primera fue una casualidad y que había mejorado", explicó Ashton Kutcher en una entrevista en 2008.

SARAH SILVERMAN

La cómica Sarah Silverman perdió su virginidad a los 19 años con un actor que tenía 30, explicó en una entrevista. Uno de sus recuerdos sobre la experiencia fue que pensó que era genial: "No podía creerlo, ¿esto es sexo? Era como, '¡Dios mío!". Después retiró las sábanas y había sangre. Confesó que su corazón se detuvo, se avergonzó mucho porque ella pensó que había sido él y se lo djo: "Eso es tuyo, y él dijo 'No, has sido tú".

SHIA LABEOUF

Shia Labeouf no le confesó a su pareja que lo era. "Por alguna razón estaba tratando de retratarme a mí mismo como un hombre que había tenido sexo muchas veces en el pasado. No le dije a la chica que era virgen. 'No te preocupes, cariño. Yo lo manejaré esta noche. Y mientras tanto estaba temblando", explicó a 'Playboy' en 2009.

Negué que era virgen porque quería que pareciese que sabía lo que estaba haciendo

"Desnudarse era muy extraño. Era la primera vez que estaba desnudo delante de una mujer y sin ningún escondite. Recuerdo que puse una almohada debajo de ella porque lo había visto en una película porno y su cuerpo tenía un ángulo extraño donde la penetración no se podía realizar correctamente. No estoy muy dotado así que claramente no fue una buena experiencia", concluyó.

