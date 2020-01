Conoce el sonido real del orgasmo más escuchado del mundo, alguna vez te has preguntado si los orgasmos reales se escuchan igual o similar a los orgasmos del cine porno, o qué tipo de sonidos de orgasmos atraen más a los hombres y a las mujeres. Años después de que lanzar la libreriadeorgasmos.com (una recopilación de audios de clímax reales), dan a conocer cuál fue el sonido de orgasmo real más escuchado del mundo.

De acuerdo con Mujer Hoy, los sonidos de orgasmos reales más buscados, tienen tres características en común: han sido alcanzados a solas, mediante la estimulación del clítoris, y gracias a juguetes sexuales.

TOP 5 DE LOS SONIDOS DE ORGASMOS REALES MÁS ESCUCHADOS:

1. SUR LE FIL DU RASOIR: Con más de 46 mil visitas y el de más éxito en las redes sociales ha sido este sonido, que fue subido bajo los hashtags #sola, #profundo, #juguete, #clítoris, #caliente, #instintivo.

(Da clic en la imagen para escuchar el sonido)

2. OHHHHH WOW: ha sido reproducido 45,459 veces. #sola, #profundo, #clitoris, #sensual, #casual, #reax. son sus hashtags.

(Da clic en la imagen para escuchar el sonido)

3. OIE ZI PERO KE RICO: ha sido reproducido 35,469 veces. #sola, #ruidoso, #juguete, #clítoris, #cama, son algunos de sus hashtags.

(Da clic en la imagen para escuchar el sonido)

4. MY TIME FOR ME: ha sido reproducido más de 35,304 veces. #sola, #acelerado, #dedo, #juguete, #clítoris, #divertido son algunos de sus hashtags.

(Da clic en la imagen para escuchar el sonido)

5.ECLAIR : Reproducido 32,897 veces. #sola #intenso #instintivo #habitación #Calor #improvisado son sus hashtags.

(Da clic en la imagen para escuchar el sonido)

El proyecto de la librería de orgasmos, donde cientos de mujeres han donado el audio de su orgasmo real, arrancó en un intento por romper los tabúes en torno a la sexualidad dando voz al sonido del placer real, para concienciar sobre la importancia del autoconocimiento en la vida sexual.

Tal como explica Elsa Viegas, cofundadora de la firma, la ficción nos enseña una cosa, pero la realidad nos demuestra otra: "El cine, incluyendo el porno, nos vende que el placer femenino sólo se consigue mediante penetración. Sin embargo, casi el 80% de los orgasmos donados en la librería son alcanzados mediante estimulación externa, es decir, del clítoris", comenta.

Otra discordancia de la que se hace eco es que en la ficción no es habitual ver masturbarse a las mujeres, dando a entender que la forma habitual de alcanzar un orgasmo es acompañadas, si bien aclara que más de la mitad de los sonidos de orgasmos donados fueron grabados a solas. "Viendo estas contraposiciones no es una sorpresa que muchas mujeres lleguen a sentirse frustradas cuando no alcanzan el orgasmo con sus parejas. Incluso pueden llegar a pensar que tienen problemas físicos, aunque en realidad estos supuestos problemas físicos podrían resolverse con información real", aclara.

La librería de orgasmos reúne más de 1000 orgasmos reales, que proceden de 51 países diferentes, que acumulan más de 3 millones de reproducciones, sobre todo en España o países de América del Sur y ha sido compartido más de 12 mil veces en redes sociales.

