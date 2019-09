Conoce qué es un beso blanco y los riesgos de practicarlo

En más de una ocasión nuestra vida sexual cae en la rutina y buscamos de todo para encender la llama de la pasión.

Desde nuevas posiciones sexuales, quizá algunos juguetes íntimos y entre todo eso puede aparecer el famoso beso blanco.

¿Qué es el beso blanco y por qué nos pone en peligro?

De acuerdo al portal Soy Carmín, expertos en salud les contaron todo al respecto y quizá ni tragar el semen sea buena idea.

Y es que cuando se practica sexo oral, mientras hay hombres a los que no les interesa, otros disfrutan ver cómo su pareja se traga el semen, pero hay otros que lo llevan a otro nivel pues en un beso lo pasan a su pareja.

Sí, el beso blanco es eso, que tu pareja eyacule en tu boca y que después tú le pases el semen en un beso en la boca.

Cabe resaltar que no se trata de juzgar, recordemos que en la sexualidad mucho tiene que ver las ideas que hemos aprendido o que nos han inculcado, pero ¿es un peligro de salud? Sí, pero si insistes en disfrutarlo, hay formas de cuidarse.

El peligro radica en el que el semen es un fluido que puede transmitir varias enfermedades de transmisión sexual como lo son la clamidia, la gonorrea, la sífilis, el virus del papiloma humano, VIH y las hepatitis B y C, entre otras y el riesgo es mayor cuando quien coloca el semen en la boca tiene alguna herida bucal.

Esta práctica adquirió popularidad tras realizarse en varias películas para adulto.

Tanto que puede considerarse una fantasía, pero realmente no tiene relación con los orgasmos, es algo que se da más por cuestiones emocionales, físicamente no nos brinda nada más que el riesgo de una enfermedad.

Debemos recordar también que ni esta ni otra práctica sexual puede ser forzada.

Muchas veces sentimos que nuestra pareja se irá si no hacemos lo que pide o por problemas de autoestima no mostramos la voluntad para negarnos a algo que nos parece incómodo, arriesgado, peligroso o simplemente desagradable, así que ten presente que quien te obliga, no te ama.

¿CÓMO PRACTICAR EL BESO BLANCO DE FORMA SEGURA?

Los expertos recomiendan varios detalles. Aún tratándose del sexo oral, debemos considerar la protección, no por no haber penetración hay menos riesgos.

1.- Usa un protector bucal o condón.

2.- No incurras en esta práctica con una pareja que acabas de conocer.

3.- No incurras en esta práctica con quien tiene varias parejas sexuales.

4.- No des el beso blanco si acabas de lavarte los dientes, pues quizá provocaste alguna herida con el cepillo o el hilo dental que aumenta el riesgo.

Lo mejor que puedes hacer cuando tu pareja eyacula en tu boca es escupirlo y enjuagarte la boca con agua a la brevedad ¡lo sentimos chicos!

