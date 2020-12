¿Cuál frío? Estas posiciones sexuales te harán entrar en calor

Que el frio no sea pretexto, posiciones sexuales perfectas para no dejar morir la intimidad en invierno (FOTO TOMDA DE INSTAGRAM)

Llegó la época de frio y lo único que se antoja es acurrucarnos con un montón de cobijas, pero que el clima no sea pretexto para que se apague la llama del amor con tu pareja; el sexo no es la base de una relación pero sin duda es un factor muy importante, por eso aquí te traemos algunas recomendaciones de posiciones sexuales para entrar en calor con tu pareja y no dejar de disfrutar en esta época invernal.

Expertos señalan que además de fortalecer la relación en pareja, el sexo tiene muchos beneficios para la salud física y mental, las parejas tienen más encuentros íntimos en invierno, pero para que esto pase hay que encontrar las "técnicas" correctas para que los pies helados o una mano de hielo no arruinen las ganas.

Durante los meses de invierno pasas más tiempo con tu pareja y, en términos generales, el sexo mejora la calidad de una relación: las mujeres informan que tienden a sentirse emocionalmente más cercanas a sus parejas después del sexo y es más probable que los hombres sean más elogiosos o cariñosos con sus contrapartes femeninas después de la intimidad sexual, explicó la psicoterapeuta Kelley Kitley a Popsugar.

BENEFICIOS DE TENER SEXO EN INVIERNO O CUANDO HACE FRÍO

En primer lugar, el sexo libera endorfinas, lo que ayuda a combatir el fenómeno de la depresión de temporada. Esto ayuda a que las personas se sientan más felices y ayuda a mejorar la calidad de su relación, además de que puede contar como ejercicio en esos días en los que no te quieres parar por un gimnasio.

El sexo también ayuda a tu sistema inmune a combatir mejor las enfermedades, así que reduces tus posibilidades de que la gripa acabe contigo, ayuda a reducir tus niveles de estrés (que seguramente van a aumentar al reunirte con toda tu familia), te ayuda a dormir mejor debido a que tener un orgasmo libera serotonina y otros químicos que inducen el sueño, y, finalmente, los estudios dicen que el deseo sexual de los hombres aumenta en el invierno, así que es un buen momento para no descuidar ese aspecto.

POSICIONES SEXUALES PARA ENTRAR EN CALOR DURANTE EL INVIERNO

Recuerda que los detalles hacen la diferencia, recuerda crear un ambiente acogedor con algunas velas, saca las cobijas buenas del clóset y logra que la cama, el sillón o la alfombra frente a la chimenea de la sala se vean acogedores, y ve por una cobija para que la idea de quitarse la ropa no los haga temblar de frío de solo pensarlo.

Misionero Mid-Winter: Esta es una posición fácil de lograr, hay mucho contacto con la otra persona y puedes hacerla perfectamente bien debajo de una cobija. Tu pareja puede usar sus manos para asegurar la cobija en su lugar y puedes colocar unas almohadas debajo de ella para tener un mejor ángulo (y un mejor orgasmo).

La cuchara: Esta posición es similar a la del misionero en el sentido de que estás en contacto muy cercano con el cuerpo de tu pareja, lo que ayuda a mantener el calor, además de que no es muy acrobática y eso evita que las cobijas vayan a terminar en el suelo.

Cowgirl acostado: Ella se debe sentar sobre ti (acostado en la cama) en esta posición, pero, para evitar el frío, en lugar de mantener la espalda recta se puede recostar sobre tu pecho colocando los codos a los costados para un mayor soporte.

Flor de loto: Aquí los dos se sientan uno frente al otro para tener contacto visual y una postura más íntima, la proximidad de los cuerpos ayuda a mantener el calor y pueden envolver una cobija a su alrededor para evitar el frío.

Doggy style de invierno: El concepto es el mismo que con el doggy style clásico, pero en lugar de que ella se apoye en las rodillas y las manos, debe recostarse en la cama para que el hombre se coloque encima de ella, tomando la cobija para que estén cubiertos.

Con información de GQ.

(Aline Núñez)