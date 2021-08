Demisexual: ¿qué es y qué significa esta orientación sexual?

La sexualidad siempre ha sido un tema que genera grandes controversias en la sociedad al verlo como un tabú, con miles de estigmas e incluso como un pecado, pero en los últimos años las personas se han acercado a profesionales para poder disfrutar de ella.

Pero algo que ha quedado claro a lo largo de los últimos años es que el espectro de la sexualidad humana es mucho más amplio y complejo de lo que se daba por hecho hace apenas unas décadas.

Hemos ido entendiendo lo que significan términos como pansexualidad, asexualidad o intersexualidad, y aunque el término que probablemente aún no está tan difundido y del cual hablaremos es la demisexualidad.

Esta orientación define a una persona que únicamente siente atracción sexual hacia alguien con quien comparte un vínculo emocional profundo, pasando a segundo término la apariencia física o el olor.

Es decir, las personas demisexuales son capaces de formar vínculos de amistad e incluso de amor y romance, pero no tienen una motivación sexual de origen que les incentive a formar estos vínculos, sino que llega con el paso del tiempo y del reforzamiento de vínculos afectivos.

Este tipo de orientación suele convivir con la asexualidad; sin embargo, se diferencian porque las personas asexuales no están interesadas por el placer sexual o no lo sienten; mientras que algunas demisexuales no están interesadas, pero pueden llegar a experimentar con ello.

En lo que sí se parecen es en que ambas son orientaciones y no identidades de género, ésta última refiere a la identificación con relación a sí mismo y los roles en la sociedad. De tal modo que una persona puede identificarse como hombre, mujer, persona trans o no binaria, y asimismo ser demisexual o asexual.

El término fue acuñado en 2006 y si bien para algunas personas es un término que comparte muchas similitudes con la asexualidad (es decir, el hecho de no experimentar deseo sexual), los demisexuales si pueden llegar a este punto una vez que se ha establecido una conexión con alguien.

La gente que se identifica como demisexual son principalmente jóvenes y el término ha cobrado relevancia pues, únicamente en Instagram, el hashtag #demisexual se ha utilizado ya más de dos millones de veces.

