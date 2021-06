El ABC del sexo gay: las mejores posiciones para una noche de placer

El placer sexual no discrimina identidad de género, en este segundo Mes del Orgullo LGBT+ en pandemia lo mejor es no exponerse en las calles, pero ese no es motivo para no conmemorarlo, especialmente con un toque de placer, erotismo y pasión; aquí te traemos una lista de las mejores posiciones para disfrutar del sexo gay.

El toque de magia en el sexo es salir de la monotonía y aunque la tradicional posición del misionero es muy cómoda, explorar diferentes posiciones sexuales le dará un plus a tu encuentro íntimo, especialmente durante el sexo gay.

EL PERRITO

Es una de las favoritas es una postura muy favorecedora para disfrutar y alcanzar el placer en pareja. Quien actúa de pasivo se coloca en cuatro y su compañero, arrodillado por detrás, tiene vía directa para la penetración. Es una de las posiciones más profundas y muy excitantes.

LA FUSIÓN

Es de las mejores posturas sexuales para gays, la fusión tiene un lugar de privilegio. Es equilibrada y permite al pasivo dominar el ritmo y la intensidad de la penetración. Mientras tanto, el activo se dedica a relajarse y satisfacer sus deseos con los movimientos ajenos.

LA SORPRESA

Como su nombre lo dice será una auténtica sorpresa para tu pareja y excitarla en cualquier ocasión. Esta es una de las mejores posturas sexuales y puede practicarse en cualquier momento, tan solo sorprende a tu pareja por detrás disimuladamente. Tu compañero solo debe quitarse la ropa e inclinarse hacia adelante, haciendo el resto.

LA CUCHARITA

Esta postura es un clásico entre los más románticos, a los que les gustan los abrazos durante las relaciones sexuales. Además, suele ser practicada entre aquellos que disfrutan del famoso sexo mañanero. Quien está por detrás puede penetrar y utilizar sus manos para estimular el resto del cuerpo.

EL 69

El sexo oral no podría quedar fuera de la lista, es una manera de otorgar placer y estimularse los dos miembros de la pareja al mismo tiempo. En algunas situaciones, se utiliza como un paso previo a la penetración.

EL VAQUERO INVERSO

No siempre el sexo se practica en una cama, por lo que tener otras alternativas siempre ayuda. Hacerlo sentados también es una opción muy sensual y la penetración es tan profunda como se desee.

El activo permanece sentado en una silla, sofá o al borde de un mueble. Su compañero se sienta sobre sus genitales, dándole la espalda y dominando el coito. Ritmo, fuerza y frecuencia están en su poder y hacer variaciones con estos factores los hace terminar con una pasión incalculable.

LA PROFUNDA

El hombre que realizará la penetración se debe arrodillar frente a su pareja, quien por su lado eleva a los lados sus piernas flexionadas. Cada gesto y vibración muscular pueden ser analizados si mantienen la luz encendida. Un consejo es medir la intensidad para no provocar lesiones.

(Aline Núñez)