El amor y el sexo en tiempos de coronavirus

Tocarse se volvió una excentricidad, el impacto emocional que ha tenido el coronavirus va más allá del doloroso saldo sanitario. El mundo no va a ser igual ni en lo político, ni en lo social, ni en el erotismo en donde el otro aparece como un peligro y, a la vez, como una necesidad, en donde ya la interacción no aparece como un valor que no corre riesgo de pérdida. Los lazos también se van a transformar. El amor y el sexo tendrán que mutar para adaptarse a los nuevos tiempos.

El amor expresa complicidad, la sincronía del deseo, una afirmación de similitudes; pasar un rato abrazados antes de levantarse; hacer las compras juntos; preparar la cena los dos; tú te sientas y el otro se recuesta a tu lado, los dos en el mismo sofá, mientras ven televisión. Una epidemia y cuarentena como las que estamos viviendo alteran muchas rutinas de cuya importancia quizá ni nos habíamos dado cuenta.

NUEVAS RUTINAS

La crisis actual en la que nos encontramos por la pandemia del covid-19, ha obligado a muchas parejas a coexistir bajo el mismo techo durante toda la cuarentena. La última implica que muchos de nosotros nos encontramos de repente ante la perspectiva de pasar el próximo mes en un espacio limitado y cerrado. Y las personas de todo el mundo se enfrentan a la gestión de las relaciones con los miembros de la familia y las parejas.

De acuerdo con los expertos, en el mejor de los escenarios, la comunicación en circunstancias normales, y en tiempos de coronavirus, es el secreto de una relación saludable.

Convivir durante los primeros días podría sonar emocionante y divertido, pero es importante comunicar sobre las partes no tan divertidas de, esencialmente, pasar todo el tiempo con una sola persona. Los especialistas recomiendan tener conversaciones serias sobre cosas como presupuestos, tiempo a solas y rutinas, más aún si ambos trabajan desde casa.

Las conversaciones sobre cómo mantener la estabilidad financiera pueden ayudar a aliviar la ansiedad. Y si es posible trabajar de forma remota durante la cuarentena, las conversaciones sobre cómo compartir el espacio en el hogar pueden ser muy útiles para mantener una actitud positiva y productiva.

Cada pareja decidirá por sí misma y pondrá en tal decisión valores y necesidades propias. No existe una decisión correcta y otra equivocada. Sí es importante saber que el ser humano es un ser social, necesita de otros para sobrevivir desde su nacimiento y una de sus condiciones fundamentales es vivir en sociedad. Desde esa perspectiva, hacer frente al aislamiento junto a otros hace al sostén emocional y afectivo, explicó Agustina Fernández, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

Sin embargo también existe el otro lado, uno menos agradable, donde la comunicación y la organización de nuevas rutinas no lo es todo.

VIOLENCIA POR CONFINAMIENTO

A medida que avanza la pandemia del coronavirus en el mundo y el "quédate en casa", existen más familias en riesgo, hecho que alarman a activistas y funcionarios de varios países.

El mundo registra un aumento de casos de violencia doméstica, ya que las víctimas pasan el día y la noche atrapadas en sus casas con sus victimarios, con las tensiones que van en aumento, sin poder escapar a ningún sitio y con acceso limitado o nulo a sus amistades. Para colmo, sin tener idea de cuándo terminará todo esto.

La OMS publicó que el coronavirus golpea tres veces a la mujeres: por la salud, por la violencia doméstica y por cuidar de los otros.

Es muy probable que aumenten las tasas de violencia doméstica generalizada, como ya sugieren los informes iniciales de la policía y la línea de ayuda directa. Para demasiadas mujeres y niños, el hogar puede ser un lugar de miedo y abuso. Esa situación empeora considerablemente en casos de aislamiento, como los bloqueos impuestos durante la pandemia del covid-19, advirtió la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic.

El riesgo se agrava en un momento en que no hay o hay menos refugios y servicios de ayuda disponibles para las víctimas; cuando es difícil acceder a aquellos que aún están abiertos; y cuando hay menos apoyo de la comunidad; menos intervenciones policiales y menos acceso a la justicia ya que muchos tribunales están cerrados.

Asimismo, la experta de la ONU señaló que, para muchas mujeres, las medidas de emergencia necesarias para luchar contra el covid-19 han aumentado su carga con respecto al trabajo doméstico y el cuidado de niños, parientes ancianos y familiares enfermos.

¿Y EN EL PLANO SEXUAL?

La pandemia del coronavirus se ha metido hasta las sábanas, los expertos han respondido a las preguntas más frecuentas de la gente: ¿Se puede contraer coronavirus al tener relaciones sexuales?, ¿Y el sexo con nuevas parejas sexuales?, ¿Puedo contraer coronavirus tocando la vagina o el pene de otra persona?, entre otras.

El doctor Alex George, médico de una sala de urgencias en Londres y Alix Fo, una periodista especialista en sexo para la BBC, respondieron estos cuestionamientos.

¿ES SEGURO TENER RELACIONES SEXUALES DURANTE EL BROTE DE CORONAVIRUS?

Si te encuentras en una relación, viviendo con esa persona y compartiendo en el mismo entorno, tu situación no debería cambiar. Sin embargo, si uno de ustedes muestra síntomas de coronavirus, entonces tienes que aplicar la distancia social y aislarte, incluso en tu hogar. En un mundo ideal, todos deberían mantenerse a dos metros de distancia, incluso en la casa, pero esto puede no ser factible, aclaró el doctor Alex George.

¿Y EL SEXO CON NUEVAS PAREJAS SEXUALES?

El especialista reiteró que no es momento de tener nuevas parejas sexuales: "Ciertamente no recomendaría tener nuevas parejas sexuales en este momento porque existe el riesgo de que puedas contraer el virus".

Por otro lado, Fox, la experta sexual, mencionó que no hay que olvidarse que algunas personas portadoras del virus no presentarán ningún síntoma. Entonces, incluso si te sientes absolutamente bien, aún podrías transmitirle la infección a alguien y estos podrían transmitirla a otras personas, ya sea a través de un contacto cercano o un beso.

¿Y LOS BESOS?

La sexóloga explicó que deberíamos ser responsables el uno con el otro y con nosotros mismos en nuestras relaciones. Si has desarrollado síntomas y sabes que has besado a personas recientemente, debes avisarles. E incluso si has besado a alguien y esa persona tiene síntomas, pero tú no, también debes aislarte.

¿PUEDO CONTRAER CORONAVIRUS TOCANDO LA VAGINA O EL PENE DE OTRA PERSONA?

Si estás tocando los genitales de tu pareja, es probable que se estén besando al mismo tiempo y sabemos que el virus se transmite a través de la saliva. Esencialmente, cualquier posibilidad de transmisión de coronavirus, de la boca a las manos, o a los genitales, o la boca de otra persona, aumenta el riesgo de transmitir el coronavirus. Queremos reducir esto al mínimo absoluto, por lo tanto es realmente importante que no mantengas ningún contacto con una pareja con la que no estás viviendo, explicó George.

¿CÓMO PUEDO MANTENER UNA RELACIÓN EN UN MOMENTO COMO ESTE?

Fox dijo que esta pandemia está llevando a muchas personas a repensar lo que es una buena vida sexual y lo que constituye un intercambio agradable y placentero.

He oído hablar de parejas escribiéndose historias eróticas, y personas que están saliendo y conociéndose bajo cuarentena, en lugares diferentes, aprovechando el tiempo y la distancia. Mucha gente se ha vuelto creativa. Si usas un poco tu imaginación, hay muchas maneras de pasar un rato sexy sin estar cara a cara con alguien, mencionó.

Los expertos también abundaron en que esta es una gran oportunidad para cultivar el autoconocimiento y la autogestión del deseo y el placer a través de la masturbación, así aprendemos qué nos gusta, dónde, cómo, para después pedirlo, en resumen: mejora el sexo".





(Nayelli Langarica)