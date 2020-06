"El Centauro": el hombre mexicano con el pene más grande del mundo

La frase "El tamaño no importa" suele escucharse con frecuencia y también miles de comentarios a favor o en contra, pero algunas vez te has preguntado quién es el hombre con el pene más grande, a continuación te lo revelamos.

De acuerdo a Cosmopolitan, Roberto Esquivel Cabrera, mejor conocido como "El Centauro" ha acaparado la atención de todos los medios, debido al gran tamaño que tiene su pene.

"Mire hasta dónde me llega, debajo de las rodillas. No puedo hacer nada, no puedo trabajar, soy un discapacitado", contó "El Centauro".

Cabe señalar que este hombre tiene un miembro que mide nada más y nada menos que 48.2 cm.

A pesar de haber perdido algunos trabajos debido a su condición, no todas las puertas están cerradas, ya que se encuentra en la búsqueda de desfalcar a Jonah Falcon del récord Guinness como el hombre con el miembro más grande del mundo.

Como consecuencia de esta incapacidad, el hombre debió dejar de trabajar y hoy vive de subsidios, pero además, enfrenta el desafío de encontrar la vestimenta adecuada para poder disimular sus dimensiones. "Vivo vendado, así me siento más cómodo", dijo Cabrera.

Cabe señalar que en tamaño del miembro está determinado genéticamente, es decir, es constitutivo y su desarrollo aparece en la pubertad con la aparición de los caracteres sexuales externos y cesa al final de la adolescencia.

En el caso del "Centauro", sus genitales tomaron una longitud inesperada desde su infancia. "A partir de los 9 años, recuerdo como mi tamaño disparó", contó en el largometraje.

Existe la posibilidad de la reducción peneana, y en este caso los especialistas se lo recomendarían para desarrollar una vida sin complicaciones. Pero a pesar de los consejos para que se operara, Cabrera se niega hacer por concepciones culturales.

"Estoy feliz con mi pene, no me gustaría achicarlo, sólo quiero que me reconozcan como tal", confesó Cabrera.

Dificultades en la erección:

El caudal de sangre que llega al pene puede ser suficiente para provocar el aumento de tamaño pero no para lograr rigidez (dureza) y sostenerla durante la relación.

Dolor a la penetración.

Las parejas suelen tener dolor durante el coito -se denomina dispareunia -por lo cual se deben buscar poses que faciliten el ingreso del pene y una buena lubricación (se pueden agregar lubricantes íntimos).

¿REALMENTE ES EL PENE MÁS GRANDE DEL MUNDO?

De acuerdo con un artículo publicado por El Español, Roberto tendría solo 18 centímetros de pene. Su caso llamó la atención de tantos que un doctor, llamado Jesús Pablo Gilmore, decidió investigar qué hay detrás de su miembro viril.

El experto realizó una tomografía computarizada y concluyó que la mayoría de esos 48 centímetros en realidad están compuestos por prepucio, vasos sanguíneos y piel inflamada.

