El "frutifantástico": 5 trucos para alcanzar el éxtasis simultáneo

5 trucos para alcanzar el éxtasis simultáneo en el "frutifantástico", sí llegar al orgasmo con tu pareja es posible con la estimulación correcta.

¿Abordarías un tren si te dijeran que deberás bajarte de él sin llegar a ningún destino, así sin más, antes de tiempo? Los encuentros sexuales casuales tienen un fin; el orgasmo. Ese pico en el que se alcanza el clímax y llega una sensación momentánea de absoluto placer, sin posibilidad de controlar ni pensar en nada más.

Los franceses le llaman "petite mort" (pequeña muerte) al orgasmo; y no podría haber expresión más atinada para este momento en el que las sensaciones físicas son incontenibles; justo como si un orgasmo nos arrebatara la vida de un momento a otro, aunque misteriosamente son clave para mantenernos vivos y satisfechos.

EVITA QUE EL ORGASMO SE ESFUME

¿No es lo más frustrante cuando ese gran momento está a punto de llegar y ¡sorpresa, adiós orgasmo!? Hay diferentes factores que provocan que ´te arrebaten´ un orgasmo. Quizá porque no se logra una sincronía o porque uno de los dos se deja llevar y a los pocos minutos el gran viaje a bordo de ese tren con maravillosas vistas, ¡pum... termina! Uno tiene que bajar antes y el otro llega solo a ese destino.

Al mencionar todas estas situaciones , y sin afán mínimo de señalar al que llegó a su destino final, sabemos que ese usualmente es el hombre.

EFECTO RETARDANTE

Es normal que ellos alcancen el clímax antes que las chicas, pero para eso hay ciertos tips que pueden ayudar a prolongar el orgasmo masculino, sobre todo si se trata de una primera –y única– cita, en la que ambos tienen el objetivo de tener un orgasmo fantástico. ¡Se puede lograr!

Mírame pero no me toquesLos hombres se prenden mucho por la vista. En el juego previo, vayan poco a poco y disfruten del coqueteo. Comiencen con un juego visual antes de comenzar el contacto. Esto ayudará a que, además de que la mujer disfrute el foreplay, el hombre no aborde la experiencia sexual 'con todo' de manera inmediata.

UTILIZA UN CONDÓN RETARDANTE

Cuando sabes que es una noche en la que buscas acción, no olvides llevar contigo los condones ideales. Serán tu gran aliado para tener un encuentro íntimo mutuamente satisfactorio, pues están diseñados para acelerar el orgasmo en ella y retrasar el de él con un efecto retardante.

Los condones retardantes están fabricados en látex de pared texturizada con anillos y puntos, capaces de maximizar la estimulación femenina y prolongar el placer. Además, en su interior contienen benzocaína al 5%, que ayuda a retardar la eyaculación masculina y prolongar el placer de ambos. Justo lo que necesitas para que esos orgasmos no se fuguen del tren.

CAMBIEN DE POSTURA

Cuando el hombre sienta que se acerca el clímax, es momento de calmar un poco la situación, bajar el ritmo y cambiar de posición.

Ralenticen la penetración y den una pequeña pausa quizá besándose y sin movimientos que puedan excitarlo a él y hacerlo perder el control.

PRUEBA LA TÉCNICA START-STOP

Aprende a reconocer las sensaciones de excitación en tu cuerpo. Olvídate de querer ´durar más´ y de evitar eyacular a los pocos minutos. Pon en práctica la masturbación frotando tu pene de arriba a abajo. Cuando estés cerca, reconoce cómo es la sensación de tu pene y de tu área pélvica.

Al reconocer estas sensaciones, comienza la siguiente fase de la técnica. ¿Cómo? Estimúlate hasta alcanzar cierto grado de excitación y luego detente paulatinamente antes de subir la intensidad de nuevo. Así, la técnica Start-Stop te ayudará a mantener cierto grado de control cuando te encuentres en medio de ese encuentro íntimo casual.

LA RESPIRACIÓN

Cuando sientan que el hombre está cerca de llegar, hagan una pausa para respirar profundamente y exhalar hasta el último aliento; esto por tres veces consecutivas. Eso hará que la excitación baje un poco, aunque esta volverá pronto.

De igual manera, al apretar la base del pene cuando él sienta que está cerca, podría evitar la eyaculación en ese momento.

(Imelda Téllez)