El kamasutra lésbico, las posturas más placenteras y excitantes

Uno de los temás que más causan curiosidad en las personas es sin duda la sexualidad y las maneras para disfrutar de esta solo o con tu pareja.

De acuerdo a Enfemenino, al hablar del Kamasutra, normalmente pensamos en un hombre y una mujer practicando el sexo en diferentes posturas, pero... ¿Qué hay de dos chicas?

Si algo nos han enseñado películas y series como "La vida de Adèle", "Habitación en Roma" u "Orange is the new black" es que el amor no entiende de géneros, que el sexo entre dos mujeres puede ser muy placentero y excitante.

Y es que en el mundo lésbico también se pueden encontrar innumerables formas de dar y recibir placer.

Olvídate de los prejuicios sobre la práctica de la tijera o el cunnilingus, porque el sexo y el erotismo lésbico van mucho más allá.

Esta nota te puede llamar la atención si quieres explorar con una mujer por primera vez, o si eres una veterana en busca de nuevas ideas que aviven tus relaciones sexuales.

A continuación te compartimos las 10 posturas del kamasutra lésbico que harán que se te quite de la cabeza la idea de que la variación en el sexo es solo cosa de heterosexuales.

Seguro que si te decimos nombres como "rodeo carnal", "blue Cowgirl" o "máquina de olas" no te dice mucho, pero cuando descubras que esos nombres esconden algunas increíbles posturas del kamasutra lésbico seguro que te abre los ojos y enciende tus ganas de probarlas todas.

Antes de empezar, repasamos las veinte posturas del Kamasutra para lesbianas más populares.

1. 69

Esta posición es muy famosa. Las dos chicas están tumbadas la una sobre la otra, con la cabeza en los genitales de su pareja. De esta forma, se pueden practicar mutuamente un cunnilingus y llegar al orgasmo simultáneo.

2. Tijeras simples

Las tijeras permiten un contacto máximo entre los genitales deambas. Las dos chicas se apoyan en las manos y en los codos.

3. Tijeras de terciopelo

Se trata de una variante de las tijeras, donde la chica que está debajo, tumbada boca arriba, apoya una de las piernas para mantener el equilibrio y marcar el ritmo de forma adecuada.

4. Kamasutralésbico: la liana

Para conseguir que el misionero sea mucho más intenso, la chica que está debajo puede enrollar las piernas alrededor de su pareja mientras ésta le penetra con la ayuda de un vibrador.

5. Misionero femenino

Una de las chicas se coloca abajo con las piernas abiertas y la otra encima. Para reproducir la tradicional posición del misionero, la pareja tiene que utilizar un vibrador atado a la cintura.

6. Cunnilingus

Una de las chicas está tumbada boca arriba, mientras que la otra le practica un cunnilingus.

7. Cara a cara

Las dos amantes se colocan cara a cara, con las piernas abiertas y se penetran mutuamente con los dedos o con un doble dildo (un juguete erótico que pueden utilizar las dos chicas al mismo tiempo).

8. 69 lateral

Esta posición promete los mismos resultados que el 69, pero al ser de lado resulta mucho más cómoda.

9. La amazona

Una de las chicas se tumba boca arriba con una pierna levantada. La otra debe sentarse encima de su pareja a la altura de la vagina, de tal forma que la que está tumbada tenga acceso directo a las partes íntimas de las dos.

10. La tijereta

Sentadas en un sillón profundo, las chicas deben estar cara a cara, con las piernas entrelazadas y los genitales en contacto. La que está debajo debe marcar el ritmo de su pareja.

11. Enredadas

Se trata de las clásicas tijeras donde las dos chicas tienen sus piernas enredadas en la otra. Con un doble dildo, esta posición es incluso más excitante.

12. Rodeo carnal

Las dos chicas están tumbadas la una sobre la otra. La que está debajo, arquea la espalda y pasa un brazo por detrás, para poder acariciar las nalgas de su pareja. Ésta, sin dejar de moverse, acaricia los pechos de su pareja.

14. La cuchara

Las dos amantes deben tumbarse de lado, como cucharas. De esta forma, pueden acariciarse los genitales o penetrarse con los dedos. Esta posición es menos cómoda para la que se encuentra delante, pero igualmente es muy placentera.

15. Juego de damas

Este cunnilingus mejorado permite que la chica de arriba juegue con los senos de su pareja al mismo tiempo que estimula su clítoris.

16. La bella durmiente

Las dos mujeres se acurrucan juntas pero en posición inversa.Ambas se dan placer mutuamente mediante la práctica de un cunnilingus.

17. La jinete salvaje

Una de las chicas debe estar a cuatro patas marcando el ritmo.Mientras tanto, su pareja debe estar sentada sobre ella y agarrándole el pelo,mientras frota su vagina contra el coxis de su amante.

18. Las fugitivas

En esta ocasión la chica que está encima se lleva la mayor parte de la diversión. La otra debe estar tumbada boca arriba apoyándose sobre sus codos de forma que alcance a lamer y besar el pecho de su chica y, además,penetrarla con un juguete sexual.

19. Habitación en Roma

En esta posición sexual, una está tumbada boca arriba, y la otra está sentada sobre ella, vagina contra vagina. Esta postura permite a la que está tumbada estimular a su pareja. ¡Bienvenido punto G!

20. La promesa

Esta posición permite a una de las chicas acariciar y besar los senos y el clítoris de su pareja al mismo tiempo y además es muy fácil de hacer, sentándose una justo detrás de la otra.

