"El otro lado de Hollywood": Historias, tragedias y curiosidades de la industria porno

"El otro lado de Hollywood", así se conoce a la industria global del cine porno que está dominada por los Estados Unidos, y la cual factura, aproximadamente 20 mil millones de dólares, los cuales se agrupan en los más de 100 anuales que se obtienen alrededor del mundo, convirtiendo a productoras, directores y actores en multimillonarios. Como bien es sabido, la pornografía no es un invento del siglo XX, a lo largo de la historia del hombre, este ha producido diferentes imágenes para satisfacer sus necesidades eróticas.

LAS PRIMERAS REVISTAS ERÓTICAS

La concepción moderna para mostrar el acto sexual, nace durante la era victoriana, de mano con los primeros daguerrotipos y la fotografía, que permitía por primera vez un reflejo fiel de la realidad y una difusión mucho mayor. Las primeras revistas eróticas, que surgieron en Francia en el cambio del siglo XIX al XX, contenían principalmente desnudos de mujeres y se vendían por suscripción, lejos de los ojos de las autoridades.

EL PRIMER PORNO FRANCÉS

Por otro lado, la producción cinematográfica erótica antigua, no dista tanto de las producciones de las últimas décadas, así lo explica el sexólogo, periodista y novelista estadunidense Michael Castleman, quien escribió en un interesante artículo publicado en Psychology Today, donde habla del primer porno francés, el cual no era tan diferente a lo que se ha producido durante las últimas décadas, contrario a lo que podríamos pensar: el sexo oral, anal o incluso las penetraciones a hombres no eran tan extraños.

Se trata de la fantasía masculina que representa la abundancia sexual sin las complicaciones de las relaciones reales. No hay ninguna conversación, no hay cortejo, no hay dulzura, simplemente un sexo genital que muestra muy poca o ninguna consideración por el placer erótico y la satisfacción de las mujeres. Así ha sido durante décadas, señala Castleman.

"Le Coucher de la Mariée", es la primera película erótica en la que pudimos ver el primer striptease de la historia del cine, dirigida por Albert Kirchner en 1896, apenas un año después de la invención de los hermanos Lumière. Se trata de una de esas películas investidas de un particular misterio: de los 7 minutos que tardaba la cabaretera Louis Willy en despojarse de sus hábitos ante la cámara, apenas han sobrevivido dos, ocultando para siempre la desnudez de la actriz.

EL DESPUNTE DEL CINE PORNO

El cine porno experimentó un "boom" después de la II Guerra Mundial, gracias a las cámaras de 8 mm. Las primeras películas se producían de forma aficionada (casi, casi como ahora), y eran exhibidas en burdeles, conocidas como stag films (algo así como "películas de machos"). El sitio pornographyhistory.com, explica que en su primera etapa, las cintas eran "crudamente primitivas, obscenas, amateur, anónimas y de pobre calidad visual". Por supuesto que cada país tenía sus variantes; en Estados Unidos los hombres tardaban bastante más en conseguir el consentimiento de la mujer, en Francia eran mucho menos recatadas y más proclives a probar prácticas que incluso resultan tabú hoy en día.

La cinta alemana "Am Abend", introduce planos detalle de genitales por primera vez, tan solo dura 10 minutos en los que una mujer se masturba durante la primera escena, después llega un hombre con el que tiene sexo, hace una felación y finalmente recibe una penetración por detrás.

EL NACIMIENTO DEL PORNO MODERNO

El primer gran cambio que anticipó todo lo que estaba por venir, se produjo a finales de los años cincuenta, cuando aparecen las beaver movies, menos explícitas que la pornografía habitual. En esa época, el sexo oral desaparece casi por completo de las películas americanas.

Pero fue el director italofrancés Lasse Braun, fue quien cambió de verdad la historia. Promotor de la lucha contra la pornografía, en junio de 1969 consiguió que Dinamarca fuese el primer país que la legalizase. De manera paralela a su activismo, Braun produjo algunas de las películas de más calidad de la época, rodadas tanto en 8 como en 16 milímetros e introduciendo por primera vez el color. Además, las ocho producciones que llevó a cabo entre 1968 y 1977 recurrían al cine de género (fuese este el de espías, el de aventuras o el drama histórico) como sustento o justificación para mostrar la pornografía.

EL STAR SYSTEM HOLLYWOODIENSE

La consolidación de la industria pornográfica a partir de los años ochenta impuso un nuevo canon, las primeras actrices eróticas provenían del mundo del espectáculo, cabareteras que dieron el salto al celuloide, y que respondían al canon de belleza de su época. Sus pechos eran pequeños y sus caderas, anchas. Los hombres eran delgados, nada atléticos, y el tamaño de su miembro viril no era un factor decisivo. Obviamente, ni en uno ni en otro caso el vello estaba depilado.

Fue el nacimiento del star system hollywoodiense lo que hizo cambiar las preferencias del público. A partir de los treinta, las mujeres tenían que parecerse a las actrices de la gran pantalla, y mostrar cierto grado de sofisticación. Es decir: más altas, con más pecho, con piernas más largas y rostros más estilizados. La consolidación de la industria pornográfica a partir de los años ochenta impuso un nuevo canon, más tarde banalizado con la llegada de la silicona y la venerada imagen de Pamela Anderson, con pechos enormes y glúteos prominentes. John Holmes hizo lo propio con los hombres y el tamaño de sus miembros.

LA TECNOLOGÍA Y EL PORNO

Con la llegada de la tecnología vinieron de la mano los famosos "nudes" o "packs", provocando irónicamente que la historia se volviera a repetir, privilegiando el porno amateur y el retorno de cuerpos más convencionales.

LAS ACTRICES PORNO MÁS IMPORTANTES EN LA HISTORIA

NINA HARTLEY

Ella está en la industria desde 1984 y decidió dedicarse a ello ya que es educadora sexual y directora de películas para adultos. Ella ha participado en cerca de 800 producciones propias. Se ha mantenido como productora, actriz y hasta guionista. Es considerada una de las MILFS más solicitadas.

TRACI LORDS

Ella es protagonista de una de las filmografías más escandalosas de la industria de la pornografía. Era menor de edad cuando hizo la mayoría de sus películas. En los ochenta, Lords era de las actrices porno más famosas por lo que se convirtió en una groupie asediada por músicos y actores. Hoy, se dedica a defender los derechos de las mujeres que han decidido trabajar con su cuerpo y a brindarles un espacio seguro y sano.

JENNA JAMESON

Es considerada la reina del porno porque, además, es empresaria y se ha encargado de promocionar el libre goce del cuerpo. Por mucho tiempo se le consideró la mujer más famosa de la industria. Es famosa por haber subido una foto amamantando a su bebé y la orillaron a pedir perdón. Aunque, a decir verdad, prefirió seguir en la lucha de la defensa a la lactancia y el derecho a decidir sobre el cuerpo.

SAVANNAH

Sus filmes eran, principalmente, videos que simulaban ser caseros. Además era modelo y gustaba de acudir a fiestas de famosos actores de Hollywood con los que mantenía relaciones sexuales y de amistad. A pesar de estar muy poco tiempo en la industria (4 años), se le considera de las más importantes. En 1994 tuvo un accidente automovilístico que la llevó al suicidio, luego de verse dañada y desfigurada.

ALEXIS TEXAS

Ella nació en una base militar en Panamá. Cuando era pequeña se mudó a Texas y ahí creció tratando de evadir la vida mísera que llevaban sus vecinos. Cuando estaba en la universidad intentando pagar sus gastos, comenzó a trabajar como mesera en un restaurante. Escuchó, entonces, que la productora Shane's World estaba grabando escenas porno para una serie. Fue a audicionar por mera diversión y se quedó.

SASHA GREY

Tenía sólo 18 años cuando incursionó en la industria del cine para adultos. Participó en 80 películas y algunas de ellas la llevaron a ser nominada en los Adult Video News, los más importantes de la pornografía. Se retiró en 2011 y se convirtió en DJ, además de escritora. Su novela La Soledad Juliette es de los libros eróticos más importantes de la actualidad.

REBECA LINARES

Empezó en su natal Barcelona, pero se mudó a Alemania y posteriormente a Francia, lugares en los que tuvo más éxito. Esto la llevó a Los Angeles para hacer películas con Nacho Vidal, otro español. Aunque Linares era una de las más importantes en la industria, le hicieron un documental en el que muestra la crisis de las mujeres en el porno y cómo es que ellas deben someterse a maltrato y discriminación. En la actualidad es una activista en pro de los derechos de las mujeres.

MIA KHALIFA

Ella estaba acomplejada por lucir diferente a sus compañeras de la escuela. Sin embargo, cuando creció y se desarrolló más que las demás, fue acosada múltiples ocasiones hasta que, harta de todo ello, decidió sacarle provecho a su físico. De este modo se dedicó al porno, pero lo suyo siempre ha sido el estudio y la auténtica promoción de la igualdad y equidad de género, así como el derecho a decidir sobre el cuerpo propio. Además ayuda a otras mujeres a mejorar su autoestima.

ASA AKIRA

Akira es hija de dos inmigrantes japoneses, por lo que siempre estuvo en contacto con las personas menos privilegiadas. De este modo se involucró en una biblioteca para niños y se volvió asistente de preescolar cuando tenía sólo 14 años de edad. Así, se volvió modelo de trajes de baño y a los 19 era dominatriz. Mientras combinaba su trabajo como modelo sensual, se ocupaba de problemas sociales. Fue entonces que un hombre le ofreció trabajo en el porno. Comenzó estudios relacionados al género y su participación en la pornografía y se casó con un productor de cintas XXX. Asegura que el porno le dio más confianza y autoestima

AMARNA MILLER

Es conocida por hacer porno feminista. Es decir, se trata de tener mejores condiciones para las trabajadoras y evitar la violencia de género a la que están sometidas la mayoría de las mujeres en la pornografía. Por eso mismo escribió un libro llamado Manual de psicopatía arremetiendo en contra de la doble moral cristiana y acusando directamente a personas por abuso sexual y la violencia hacia sus congéneres.

¿CUÁNTO COBRA UNA ACTRIZ PORNO?

Muchas productoras realizan contratos exclusivos con determinadas actrices y algunos actores. De esa forma, se aseguran que no puedan trabajar ni aparecer en ninguna escena que no haya sido producido por la compañía. En la mayoría de los casos, a los trabajadores del porno se les paga por escena, en donde el tipo de grabación y lo que se les pida hacer influirá en el número final.

En promedio, una actriz puede cobrar entre USD 1000 y USD 2000, dependiendo si tendrá sexo con un solo hombre o se incluirán más personas en la escena. Los actores, en cambio, perciben un número menor, que varía entre los USD 700 y USD 1500. En el combo debe contemplarse la remuneración de los camarógrafos, fotógrafos, sonidistas, asistentes, maquilladores, estilistas y directores, entre otros.

DATOS PERSONALES Y CONTROL MÉDICO

En cuanto a la protección de datos y a la seguridad de los actores, existe una reglamentación llamada 18 USC 2257, en donde se garantiza que la persona en cuestión tenga más de 18 años, presente fotos del carnet de identidad, sus nombres artísticos, su número de la Seguridad Social, fecha de nacimiento y otras informaciones. En relación a las enfermedades, cada trabajador del porno tiene un número médico, en donde deben realizarse estudios cada 14 días y presentarlo previo a cualquier grabación.

SALÓN DE LA FAMA DE LOS AVN, LOS OSCAR DEL PORNO

El Salón de la fama de AVN ha honrado a las personas por su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos desde 1995. Los nominados deben de tener un mínimo de 10 años en la industria, al igual que en los Oscar existen categorías de artistas y directores, guion original, mejor video entre otras.

TRAGEDIAS EN LA INDUSTRIA PORNO

La industria pornográfica vende fantasías y oculta sus verdades, un multimillonario negocio construido a partir de secretos y pesares, que conviven en silencio cuando las cámaras se apagan.

JON DOUGH

Inspiró la cinta "Boogie nights", director cuatro veces nominado al Oscar, Paul Thomas Anderson. Dough protagonizó cerca de 1 mil 100 películas porno y dirigió unas 70, era en apariencia un feliz padre de familia que en 2006, con 43 años, se metió en un armario y se ahorcó, dejando una carta para su hija y otra para su mujer, la actriz Monique DeMoan.

SAVANNAH

Savannah, quien tuvo relaciones sentimentales con estrellas de rock como Slash, guitarrista de Guns N´ Roses, o Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe. En 1994, volvía de una fiesta cuando su coche salió de la carretera y chocó contra una valla. La actriz se rompió la nariz y sufrió graves heridas en la cara. Al ir bajo los efectos del alcohol, no le dio mucha importancia. Condujo hasta su casa y una vez allí sacó el perro a pasear como si nada. Horas después, una amiga la encontró aún viva sobre un charco de sangre provocado por un disparo en la cabeza. Una vez en el hospital, pasó casi nueve horas en coma y falleció. A falta de otras hipótesis, la policía cerró el caso como "suicidio". Tenía 23 años.

NAUGHTIA CHILDS

Los padres de Naughtia gastaron una gran cantidad de dinero en detectives para encontrar la verdad. La versión oficial es que Naughtia saltó (un día de 2002, con 22 años) desde el cuarto piso de un edificio, en el transcurso de una fiesta donde había ingerido LSD. Sin embargo, la investigación policial determinó que el lugar donde cayó el cuerpo no coincidía con el impulso que debió tomar Naughtia en su salto mortal. Después de un montón de pesquisas y recursos, el caso se cerró por falta de pruebas, ante la impotencia de los padres de ella.

STEPHEN CLANCY HILL

En 2010, Stephen fue despedido por la productora porno Ultima DVD. Fuera de sí, la emprendió a machetazos contra el personal de la productora, matando a un hombre e hiriendo a otros dos. Cuatro días más tarde, un equipo la policía logró localizarlo en una casa de Los Ángeles. El actor huyó hacia una zona de colinas y la policía trató de reducirlo con armas no letales. Hill intentó matarse con una espada y, como no lo conseguía, saltó al vacío. Tenía 34 años.

MARILYN CHAMBERS

Una de las reinas de la edad dorada del porno. En 1972 protagonizó Tras la puerta verde, considerada una de las cumbres del cine erótico, y más tarde actuó en películas de culto como Rabia, de David Cronenberg. Forma parte del prestigioso Salón de la Fama de los AVN, los Oscar del porno. Trabajó en cine X y comercial hasta su muerte, en 2009, con 56 años.

En 2009, la actriz fue encontrada muerta por su hija adolescente en su casa de Los Ángeles. Durante mucho tiempo se especuló con la causa de su muerte, y se llegó a insinuar que había formado parte de algún tipo de ajuste de cuentas. Sin embargo, el forense concluyó que Chambers había fallecido de un derrame cerebral provocado por una sobredosis de drogas.





