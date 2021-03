El secreto del placer, las 17 cosas que les encantan a los hombres

A los hombres también les gusta que las mujeres tomemos la iniciativa a la hora de la intimidad, les encanta sentirse deseados y amados, aunque muchos se nieguen a aceptarlo. Hay varios trucos sensuales para hacerlos sentir así y al mismo tiempo volverlos locos de placer, basta con sacar tu lado atrevido y poner a prueba algunas de estas 17 cosas que les encantan a los hombres antes, durante y después del sexo.

Si la timidez les ha impedido compartir cuáles son sus gustos en la cama es muy probable que no estén llegando al climax de sus momentos de intimidad, hay varios tips que puedes poner a prueba para explorar las zonas erógenas de tu pareja y con tan solo una caricia ponerlo "hot".

TIPS INFALIBLES PARA PONER "HOT" A LOS HOMBRES

1. Él también quiere "hacer el amor"

Sí, el sexo es genial y todo, pero también lo es una conexión física más íntima con una pareja que realmente amas. La sexóloga y terapeuta sexual Shamyra dice que, en su práctica, descubrió que, si bien el término "hacer el amor" a menudo no es iniciado por los hombres, generalmente lo mencionan después de que su pareja lo menciona primero. Después de conseguir el estigma de la cursilería de "hacer el amor" como un término, Shamyra dice que estos hombres realmente quieren hacer el amor, como tener sexo lento, más intencionadamente, y con más pasión.

2. Les encanta que ellas tomen la iniciativa

Una de las quejas más comunes que Shamyra escucha en la terapia de pareja es que los hombres en relaciones heterosexuales sienten que a menudo tienen que iniciar las relaciones sexuales con sus parejas.

"A los hombres les gusta ser seducidos, les gusta sentirse deseados y atractivos", explica Shamyra. Iniciar el sexo envía el mensaje a tu hombre de que lo deseas, lo que le da un gran impulso de confianza.

Un consejo: pregúntale cómo le gustaría que inicies. Y si estás iniciando el sexo a tu manera masajeando su espalda o algo, dale pistas sobre lo que estás haciendo para que sepa que estás tratando de hacerlo.

3. Les gusta el ruido de placer

"Si eres una gritona, grita. No contengas tus gemidos, gritos y gruñidos de placer", dice Shamyra. "A los hombres les encanta escuchar esto, es erótico y realmente los excita". Sin mencionar que también es liberador para ti. No te detengas si realmente lo estás sintiendo en el momento; Es como comunicarse, solo que más sexy.

4. Él quiere que participes activamente.

"A muchos hombres les gusta tener relaciones sexuales con mujeres que participan activamente", dice Shamyra. Participar activamente solo significa sincronizar sus movimientos con tus propios movimientos, apretar las caderas y flexionar los músculos de tu PC (los músculos que se extienden desde el hueso púbico hasta el coxis). Estas son todas las cosas que puedes hacer desde cualquier posición en la que te encuentres en el momento.

También puedes usar tus manos para apretar los brazos de tu chico y acercar su cuerpo al tuyo, o usar tus labios para explorar más su cuerpo; todos estos movimientos le harán saber que te encanta la acción.

5. Él quiere que te comuniques.

Esto va de parte de los dos porque él también debería estar expresando sus deseos contigo. Pero una compañera que puede explicar exactamente cómo quiere ser tocada es infinitamente sexy y también lo ayuda a ofrecer algo de honestidad.

6. Él quiere diferentes posiciones.

Si son una pareja que lo hace de misionero en la cama algunas noches a la semana, podría ser posible que tanto tú como tu pareja anhelen algo diferente de vez en cuando. Después de todo, parte de la razón por la cual algo como el sexo en un hotel es tan atractivo es porque los humanos anhelan la novedad. Nadie te sugiere que salgas de tu zona de confort solo para complacer a un tipo, pero oye, si se te ocurre la idea de que podría ser ardiente que te gire y te llegue desde atrás contra el mostrador de la cocina, deshazte de tabús y haz realidad la fantasía.

7. Él quiere que te hagas cargo.

Imagina que el sexo es como un proyecto grupal y obviamente estás muy interesada en obtener una buena calificación (tener un orgasmo). Es posible que todos los miembros de tu grupo solo hablen, pero cuando son las 3 de la madrugada de la noche anterior de la entrega y no estás muy cerca de ese 10, es posible que necesites tomar el control si realmente quieres que pase.

Así que hazte cargo. Muéstrale los movimientos que usas para complacerte cuando estás sola y déjalo entrar en la fantasía. Le encantará la idea de su propio espectáculo privado y estará aprendiendo exactamente qué es lo que necesitas para hacerte terminar. Honestamente, esto es básicamente invertir en tus futuros orgasmos.

8. Sin rodeos, le gusta que seas directa.

Si bien puede él actuar como si supiera exactamente lo que está sucediendo, nadie desea *menos* dirección en la cama. Guarda la ambigüedad para el sexting previo a la acción y no tengas miedo de pedir lo que realmente quieres.

Si te preocupa ofenderlo (confía, no lo harás), solo concéntrate en lo positivo para decirle en qué estás y no estás. No tengas miedo de decirle: "eso no me complace", pero "Realmente me gustó cuando estabas haciendo esto antes", también ayudará a enviar un mensaje. El refuerzo positivo siempre hace maravillas.

Dile lo bien que se siente cuando hace algo bien o recuérdale una técnica que siempre te funciona, sugiere Gloria Brame, PhD, terapeuta sexual en Georgia. Si no te está dando suficiente juego previo, pídele que use su mano o boca para calentarte, diciendo que realzar la experiencia.

9. Él quiere todas las imágenes.

Para los hombres, lo que ven es casi tan bueno como lo que obtienen, así que asegúrate de mirarlo si también lo sientes. "Una vez, durante el sexo, mi novia me llevó a un espejo para que pudiéramos vernos en acción", recuerda Tyler, de 21 años. "Lo encontré realmente sexy, pero lo que lo hizo más caliente fue lo entusiasmada que ella estaba".

10. Él quiere que te sientas segura de lo que te gusta en la cama.

Ser abierta sobre lo que te gusta, incluso si te preocupa lo que alguien pueda pensar, es la mejor manera de conectarse entre sí (en la cama). No te avergüences de que él piense que es "extraño" que necesites un vibrador para terminar. "Las mujeres a menudo tienen miedo de ser traviesas en una relación, porque no quieren destrozar la imagen de "buena novia" que tienen o no quieren que piensen que son raras", explica Brame. "Pero los hombres quieren ver ese lado sin restricciones de ti, simplemente no quieren ofenderte pidiéndolo".

11. Espontaneidad = bueno.

Es fácil caer en la rutina, pero no hay nada como la espontaneidad para mantener las cosas frescas en la habitación. También es posible que desees hacer algo inesperado, como iniciar una nueva posición o probar un juguete sexual. "Mi novia y yo estábamos de compras cuando sugirió que visitáramos esta tienda de juguetes sexuales", dice Nick, de 27 años. "Terminamos comprando esta cosa llamada funda para el pene, que es básicamente un condón grueso y lleno de baches. No solo fue divertido de usar, sino que me encantó lo ansiosa que estaba por probarlo ".

12. Él quiere mezclar las cosas.

La repetición puede hacer que lo ardiente que alguna vez fue su vida sexual se sienta "x". Así que mantente abierta a diferentes cosas en la cama. Cualquier cambio en la velocidad, presión o posición hará que el acto sea más interesante y placentero. "La variedad lo mantiene en un estado de excitación elevado porque nunca sabe qué esperar", dice el psicólogo Joel Block, PhD, autor de The Art of the Quickie.

13. Él quiere hacerlo salvaje

Claro, maratonear con Tiger King podría no ser lo más hot del mundo, pero hay algo que decir acerca de mirar al reino animal por un poco de inspiración. Dave, de 24 años, estaba totalmente emocionado cuando una mujer con la que salía le pidió ponerse un poco salvaje. "Una exnovia se acostó en la cama y me rogó que le arrancara la ropa, lo cual hice. El sexo fue genial, pero dejarme romper su camisa por la mitad fue la mejor parte porque fue apasionada e intensa».

14. A veces, él simplemente no quiere hacer nada en absoluto.

Lo cual, está bien. Lo entiendo. Por cada ataque de sexo salvaje y agresivo que hayas tenido, tu pareja probablemente también aceptaría un descanso a veces. Brian, de 26 años, dice: "Estaba saliendo con una mujer que era una especie de ratón de biblioteca. Pero cuando tuvimos sexo por primera vez, ella fue salvaje. Antes de que pudiera tratar de quitarle la ropa, me arrojó de nuevo a la cama y me vendó los ojos con su sostén", recuerda. "Entonces ella me dio el mejor sexo oral de todos los tiempos. No levanté ni un dedo".

Para un enfoque más suave, Brame sugiere posiciones como vaquera inversa, que le impiden controlar el ritmo. O sea que puedes ir a la velocidad que quieras.

15. Él quiere que lo domines.

Para sumergirte en territorio de Cincuenta Sombras para principiantes, Kristie Overstreet, PhD, sugiere decirle a tu pareja que no puede hablar, tocar o incluso moverse a menos que se lo indiques. Dile que, si te desobedece o no sigue tus instrucciones, será castigado. Dirígelo un poco y dile cómo quieres que te toque, dile qué decir y dirige cada uno de sus movimientos. Míralo retorcerse y recuérdale de vez en cuando que tú tienes el control.

16. Él quiere hacer algo ´solo un poco´ kinky.

Si cayeron en la rutina, una forma segura de distraerse del problema en cuestión es probar algo fuera de tu zona de confort. Overstreet dice que el sexo a menudo es una forma de liberar la tensión y el estrés. "Para muchos hombres, cuanto más estrés tienen, más quieren hacer actos sexuales que están fuera de lo común", dice ella.

Inténtalo: Primero, tengan una conversación sobre límites y sexo seguro. Probar algo kinky no significa vendarle los ojos a alguien de la nada sin previo aviso. Overstreet sugiere preguntarle qué considera tabú cuando se trata de sexo y comunicarle que estás abierta a hablar o probar nuevos deseos que ambos tenga en el área. O siempre puedes probar una lista de "sí, no, tal vez".

17. Quiere hablar sobre sus fantasías contigo.

Overstreet dice que los hombres a menudo dudan en hablar de fantasías porque los hace vulnerables. El riesgo de compartir una fantasía y despreciarla sería humillante (sus palabras, no mías). Entonces, si inicias la conversación para que se sienta seguro compartiendo su fantasía contigo, solo mejorará y ayudará a tu relación.

Como con cualquier fantasía sexual, es mejor discutir los detalles de antemano. Abre el diálogo discutiendo primero una de tus fantasías. Esto lo hace más cómodo para él hablar sobre sus propias fantasías y establecerá una confianza básica y un espacio seguro. Overstreet dice que esto también puede ayudarlos a descubrir qué fantasías pueden tener en común y, de ser así, cuáles serían más fáciles de convertir en realidad.

(Aline Núñez)