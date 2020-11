El sexo y la circuncisión ¿cuáles son sus ventajas y desventajas?

Realizar este procedimiento quirúrgico no solo repercutirá en tu salud también se verá reflejado en tu vida sexual (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La circuncisión es la extirpación quirúrgica de la piel que cubre la punta del pene. El procedimiento es frecuente en los recién nacidos, también se puede realizar en la etapa adulta, pero es un poco más complejo.

De acuerdo con GQ, ya sea algo cultural, religioso o por salud, es una práctica ancestral que ha repercutido en la vida de muchos hombres, incluso en el sexo. ¿Es mejor, peor o intrascendente tener el miembro circuncidado?

EL ORIGEN DE LA CIRCUNCISIÓN

En la antigüedad se realizaba la circuncisión con fines religiosos o tenía que ver con las altas jerarquías, al paso de los siglos comenzó a hacerse por mera tradición a partir de estos antecedentes; sin embargo, los motivos terapéuticos imperaron en su práctica. Normalmente, se lleva a cabo entre los cinco y 10 días después del nacimiento, pero también hay hombres sin ella y los que deciden hacerla cuando son adultos.

A continuación te diremos las ventajas y desventajas de hacerse o no la circuncisión

DESVENTAJAS DE LA CIRCUNCISIÓN

Puede disminuir la sensibilidad del pene si es circuncidado, ya que se supone que el prepucio tiene neuroreceptores que ayudan a que el miembro sea más receptivo al momento del sexo. (De ahí el mito de que los hombres con circuncisión son malos en la cama).

Algo a favor de no retirar el prepucio, es que el pene con capucha da más placer a la mujer. Muy parecido a la función de un condón texturizado. ¿El plus? La piel que se concentra en la base del miembro da buena estimulación en el clítoris. Sin embargo, si hay circuncisión, las mujeres ya no gozan de tal beneficio.

Hay más probabilidades de que se salga el condón si existe la intervención quirúrgica, porque la piel es más suave y lisa. En cambio, el prepucio ayuda a que el preservativo se quede en su lugar gracias a su pliegues.

VENTAJAS DE LA CIRCUNCISIÓN

Por muchos años se ha manejado la versión de que hay más cualidades que inconvenientes, sobre todo en la salud, pues, para empezar, es más fácil su limpieza; no hay texturas en las que muy posiblemente se guarde cualquier tipo de suciedad.

Por lo anterior, es menos posible sufrir alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS), ya que la piel del prepucio es más vulnerable a una infección, incluido el papiloma, por eso, entre sus ventajas se incluye la mínima probabilidad de contraer esta enfermedad).

Según estudios de la Universidad de Chicago, también se enlista que es menor la posibilidad de infectarse con el VIH. No obstante, se enfatiza que esto nunca sustituirá al condón para evitar cualquier padecimiento. Además, gracias a esta ventaja en su pareja, hay menos riesgo de que la mujer adquiera cualquier infección, como el herpes vaginal.

Un estudio realizado por expertos turcos comprobaron que la disminución de sensibilidad en los hombres, de inicio sin circuncisión, que participaron en la investigación, resultó en que después de ser intervenidos duraron 20 segundos más en llegar al orgasmo que cuando contaban aún con prepucio.

Pero, ojo, también se resaltó que esto no es un remedio para problemas de disfuncionalidad ni eyaculación precoz. Es importante saber que, de alguna manera, el resultado no es una regla general; es obvio que esto dependa de cada organismo, raza, edad y más.

