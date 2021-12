Errores y aciertos en el sexo oral, el truco para complacer a tu pareja

Hay solo dos formas de hacer inolvidable una noche de sexo, disfrutar plenamente de tu pareja o que el encuentro bajo las sábanas sea todo un fiasco; el sexo oral tiene mucho que ver por eso aquí te contamos los grandes errores que debes evitar y cómo solucionarlos, el truco está en complacer a tu pareja.

El trabajo oral se ha convertido en un clásico preámbulo durante el sexo pero no muchos disfrutan de esta situación por alguna mala experiencia o simplemente porque lo consideran desagradable. De acuerdo a un estudio publicado en The Canadian Journal of Human Sexuality, los hombres disfrutan más del sexo oral que las mujeres.

Se encuestaron a 1500 hombres y mujeres de entre 18 y 24 años y se encontró que solo el 28% de las mujeres realmente disfrutaba de esta práctica sexual.

ERRORES FATALES EN EL SEXO ORAL Y CÓMO SOLUCIONARLOS

Insistir demasiado

Pedirle a tu pareja que te haga sexo oral aunque ella no quiera es una muy mala idea, ya que puedes hacerle pensar que no es buena en la intimidad y que solo mediante un oral te puede dar placer.

Lo mejor es que empieces por darle tú a tu pareja placer para que ella busque complacerte también. No la hagas sentir que tiene que hacerlo por obligación, ya que será todo menos placentero.

Mal olor

La higiene durante la intimidad es muy importante, pero en el sexo oral es indispensable. Algunas mujeres no disfrutan de esta práctica debido a que la zona íntima de su pareja huele a sudor y orina.

Lo mejor es que antes de cada encuentro sexual laves muy bien tus genitales con agua tibia y jabón neutro.

No devolver el favor

De acuerdo a estudios, solo el 52% de los hombres reportaron haberle practicado sexo oral a su pareja en su último encuentro íntimo, en comparación con el 59% de mujeres.

Se encontró que las mujeres que lo recibieron eran mucho más propensas a disfrutar darle sexo oral a su pareja.

Así que si quieres que ella lo disfrute tanto como tú, toma en cuenta que la reciprocidad es clave.

Empujar su cabeza

Algunos hombres creen que empujar la cabeza de su pareja mientras le hace sexo oral es muy sexy sin embargo, es una mentira.

La realidad es que esta es una de las cosas que las mujeres detestan más ya que genera una sensación de ahogo que hará que odie darte placer.

Dificultad para respirar

Darle sexo oral a un hombre puede ser muy complicado e incómodo ya que después de un rato impide respirar bien.

Es necesario que tu pareja se detenga un momento para respirar, por lo que si insistes en que continúe puede provocar una experiencia desagradable para ella.

Demasiado vello púbico

El vello púbico juega un papel super importante en la excitación, ya que libera feromonas que atraen a la pareja y elevan el deseo sexual.

Sin embargo, cuando nunca lo recortas puede ser molesto para tu pareja a la hora de darte sexo oral, así que procura que no esté demasiado largo.

Solo para relaciones serias

Algunas mujeres no se sienten cómodas practicándole un oral a relaciones causales de una noche, sin embargo, sí lo hacen cuando están con una pareja más estable.

¿Por qué? Algunas personas pueden ver el sexo oral como algo mucho más íntimo que el sexo vaginal, por lo que prefieren dejarlo para relaciones más serias.

Alargar el tiempo

Los hombres tienen una obsesión con la duración del sexo y suelen tener miedo de eyacular demasiado rápido, por lo que retrasan el orgasmo tanto como pueden.

Sin embargo, si tu pareja te hace sexo oral demasiado tiempo, no podrá respirar, le dolerá la mandíbula y se aburrirá, por lo que seguirá haciéndolo sin ganas.

Mal sabor

Cuando el hombre llega a eyacular en la boca de su pareja, el semen puede tener un mal sabor, haciendo el momento algo desagradable.

En ese caso, te recomendamos consumir algunos alimentos que ayudan a mejorar el sabor del semen, como frutas y verduras dulces. También pregúntale a tu pareja antes si quiere que eyacules en su boca o si prefiere que lo hagas fuera.

Poca experiencia

Hay mujeres que no quieren darle sexo oral a su pareja porque sienten que no tienen mucha experiencia y que no podrán hacerlo bien. Para muchas puede ser algo intimidante y preferirán evitarlo antes que decirte que no saben.

Sé tolerante y dile cómo disfrutas más para que ella conozca mejor lo que te gusta y lo que no.

(Aline Núñez)