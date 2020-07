Estas son las 7 cosas que las mujeres disfrutan más del sexo oral

Si disfrutas viendo el placer de tu pareja, debes conocer las 7 cosas que las mujeres disfrutan más del sexo oral, recuerda que no todo se trata de la lengua, también se pueden usar los dedos y acariciar al mismo tiempo que se "lame".

(FOTO:PEXELS)

6 EXPERIENCIAS SEXUALES QUE DEBES PROBAR, AUNQUE SEA UNA VEZ

LA TÉCNICA POMPOIR

¿Sabías que existe una forma de tener sexo oral sin usar netamente la boca? Aunque esto suene imposible, la técnica denominada pompoir permite realizar sexo oral sin la necesidad de que interfieran los labios, los dientes y la lengua, solo se ocupa el músculo pubocoxígeo que se encuentra dentro la vagina; mismo que sirve para estimular al pene, tal cual lo haría la boca.

(FOTO:PEXELS)

¿EN QUÉ CONSISTE LA TÉCNICA POMPOIR?

La práctica consiste en hacer movimientos similares a los que se logran con los labios y la lengua, pero con la vagina, una práctica con la que pocos están familiarizados; sin embargo, es muy placentera y no es tan difícil como se podría pensar. Todo consiste en que la chica se monte sobre su pareja y más que moverse o enfocarse en el vaivén de la cadera, concentrarse en apretar y soltar con los músculos dentro de la vagina.

(FOTO:PEXELS)

Ambos deberán mantenerse quietos mientras que la vagina y su lubricación trabajan al 100, luego de eso y una vez con el pene adentro, ella "succionará", apretará y masajeará el miembro con sus músculos internos; se trata de que el falo sienta la misma presión, las caricias y la succión que experimenta con el sexo oral.

EL ORIGEN DEL POMPOIR

Se dice que el origen de esta placentera práctica proviene de Devadasi, una mujer india que se dedicaba a la prostitución, pero en los lugares más pobres e insalubres. Poco a poco la noticia se fue esparciendo hasta convertirse en el "abrazo fuerte" del Taoísmo y en el kabazzah de la cultura árabe.

Lo mejor de esta práctica es que las mujeres son capaces de llegar al orgasmo de tres maneras distintas: por el clítoris, la vagina y el útero.

¿AUSENCIA DE EYACULACIÓN? ESTAS PODRÍAN SER LAS CAUSAS

¡ATRÉVETE A PEDIR LO QUE TE DA PLACER!

(FOTO:PEXELS)

Casi en todas las culturas las mujeres son las que proveen de placer a los hombres, quizá esto se deba a que las mujeres no se atreven a pedir lo que en realidad esperan de su pareja durante el sexo.

En la práctica del sexo oral las mujeres suelen esconder algunos detalles que, con el afán de no herir la sensibilidad de su pareja o por simple vergüenza, no dicen y así todo termina en una serie de tropiezos y monotonía. De acuerdo a una encuesta, esto es lo que ellas quieren en el sexo oral y que no se atreven a revelar durante el jugueteo oral.

USAR LA LENGUA CORRECTAMENTE

(FOTO:PEXELS)

Entre más natural se mueva mucho mejor; déjenla suelta, entre más suave, mayor relajación y por lo tanto más salivación. De vez en cuando está bien endurecerla un poco, pero la mayoría prefiere que ésta apenas acaricie toda el área.

SEXO DE PELÍCULA: RECREAR ESCENAS ERÓTICAS, EL NUEVO JUEGO DE PAREJA

SABER CUÁNDO PARAR

Llega un punto en el que la excitación se termina y es importante identificar ese momento en el que ella ya no es tan efusiva; pues significa que es momento de cambiar de técnica, o bien, de parar el acto.

COMBINAR VARIAS TÉCNICAS

(FOTO:PEXELS)

No todo es la lengua: hay que usar los dedos o acariciar al mismo tiempo que se "lame". Pueden intercalar diversas técnicas o estimular con juguetes especiales.

NO ES PORNO

La actuación en cuanto al sexo oral puede ser una de las formas más desagradables de comenzar. No todo es tan placentero haciéndolo de manera ruda, intensa o grotesca como se ve en el porno; para todo hay momentos y formas.

"ASÍ" NO SIGNIFICA "MÁS DURO" O "RÁPIDO"

(FOTO:PEXELS)

Si ella dice que así le gusta es porque él está haciendo las cosas bien. No quiere decir que aumente la velocidad o la rudeza de la estimulación oral. No lo empeores o lo hagas difícil, escúchala y deja que te guie.

NO EXAGERAR AL ESTIMULAR EL CLÍTORIS

Esta zona es muy sensible y no sólo al placer, sino al dolor y otras sensaciones. No pasen la lengua desesperadamente ni estimulen manualmente con brusquedad y rapidez. La zona es tan sensible que a veces más que provocar un momento placentero, terminarán ganando una sesión de quejas por el daño causado.

FIGGING: LA ERÓTICA PRÁCTICA SEXUAL DE "50 SOMBRAS DE GREY"

ENTENDER CUANDO YA ES SUFICIENTE

(FOTO:PEXELS)

A veces, en el afán de seguir, a veces se ignoran un poco la petición de ellas enfocándose en su propio placer. Detenerse y subir a otras partes del cuerpo puede ser la mejor alternativa cuando una mujer ha dicho que fue suficiente.

ATENCIÓN Y JUGUETEO

(FOTO:PEXELS)

Las mujeres necesitan algo de paciencia y atención de parte de su pareja durante el sexo. Se estima que una gran parte de las mujeres usan el sexo oral como juego previo al coito, por lo que es de suma importancia hacerlo correctamente. Aunque la mayoría de las veces las mujeres se sienten reprimidas, basta con hacerlas sentir cómodas, escucharlas y prestar atención a sus reacciones y actitudes para saber qué es lo que esperan.

Así como ellas no hablan por pena, ellos esconden secretos y deseos por vergüenza. Aprende cómo se logra un buen sexo oral con la ayuda de ciertas posiciones que resultan más placenteras.

CORONASUTRA: LA NUEVA VERSIÓN DEL KAMASUTRA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS





(Imelda Téllez)