Los hombres infieles, mentirosos, narcisistas, indecisos o el clásico que no es feliz en su relación siempre estarán de más en tu vida (FOTO TOMADA DE IG @seisgrados.com.mx )

Cuando un hombre intenta conquistarte hace de todo para poderse ganar tu corazón.

Algunos hombres parecen inofensivos, con su encanto, detalles, galantería, su físico, podrías caer redondita a sus pies, sin embargo, debes de tener cuidado, en ocasiones no son lo que aparentan y las cosas se podrían poner bastante feas.

Los hombres tóxicos se roban tu tiempo y energía, dejando un impacto negativo en tu vida.

Las relaciones tóxicas pueden provocarte ansiedad, estrés, preocupación, depresión, serios problemas de autoestima, entre otros.

Así que toma nota, estos son los tipos de hombres tóxicos de los que debes alejarte definitivamente.

EL MENTIROSO

¿Le has cachado en más de una ocasión diciéndote una que otra mentira? Si la respuesta es sí, entonces te recomendamos tener cuidado y analizar mejor aquellas situaciones bajo las cuales te está mintiendo.

La realidad es que, por más inocentes que puedan resultar sus mentiras, se trata de algo que no debería de suceder bajo ninguna situación. Debes recordar que las relaciones de pareja se basan en la confianza.

EL QUE NO SABE LO QUE QUIERE

Un hombre que no sabe lo que quiere definitivamente no te conviene, sus inseguridades te harán perder mucho tiempo.

Lo peligroso de estos hombres es que en ocasiones pueden llegar a decirte lo que deseas escuchar, sin que en verdad estén decididos a realizar lo que te prometen.

EL ETERNO ADOLESCENTE

Con su personalidad joven te llevarán a vivir increíbles experiencias, pero la realidad es que este tipo de hombres suelen ser increíbles como amantes y pésimos como pareja formal, ya que nunca se toman nada en serio, si estás buscando una relación seria definitivamente este tipo de hombres no es una opción.

EL QUE SE SIENTE TODO UN SEDUCTOR

Los hombres seductores son atrevidos, muy apasionados, pero exceso de narcisismo, su obsesiva adicción por ligue y su gran carisma; los convierte en esos players peligrosos que siempre antepondrán sus necesidades sin importarle pasar sobre las tuyas. Es probable que no seas la única mujer en su vida.

EL QUE RECIÉN TERMINÓ UNA RELACIÓN

Si te encuentras con un hombre que acaba de terminar una relación, debes alejarte ¿por qué?

Todos requerimos de tiempo para sanar, sobre todo cuando acabamos de salir de relaciones largas y complicadas, por lo que es muy seguro que este tipo de hombre, al estar todavía enganchado con problemas del pasado, no le dé importancia a su nueva pareja, te puede comprar con su ex o peor aún mantenga la esperanza de regresar con ella. Que no te apliquen "un clavo saca a otro clavo".

EL HOMBRE QUE ESTÁ EN UNA RELACIÓN, NO ES FELIZ Y ASÍ PRETENDE CONQUISTARTE

Se trata del clásico hombre que te habla una y otra vez sobre su triste relación y lo mucho que quiere salir de ella, jura que tú eres su verdadero amor, pero de alguna u otra manera siempre encuentra pretextos para quedarse en dónde está.

Debes tomar en cuenta que si no respeta a su actual pareja ¿qué te hace pensar que no te hará lo mismo a ti en algún futuro? Mejor evítate problemas, falsas ilusiones ¡y huye de él cuanto antes!

(Ann Ventura)