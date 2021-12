Las mujeres pueden experimentar varios tipos de orgasmos desde el clitoriano, anal, cervical, del punto G hasta el mental.

Durante el orgasmo se experimentan múltiples sensaciones, estos son los tipos de orgasmos que debes experimentar al menos una vez en tu vida.

ORGASMO CLITORIANO

Es uno de los orgasmos que la mayoría de las mujeres han experimentado a través de la penetración, esto se debe a la excitación de los nervios del clítoris, que se encuentran a unos siete centímetros en el interior de la vagina.

ORGASMOS DE PEZÓN

Es el orgasmo más experimentado por las mujeres, los pezones también tienen terminaciones nerviosas que provocan la contracción de los músculos de la vagina al excitarse.

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine, la sensación de la estimulación del pezón viaja a la misma parte del cerebro a la que van las sensaciones que se experimentan cuando se estimula el clítoris y el cuello uterino.

UN ORGASMO POR BESOS

Se estima que aproximadamente el 20% de las mujeres han llegado al orgasmo con un beso. Se necesita mucha pasión para experimentar todas las sensaciones durante este proceso.

Los labios son cien veces más sensibles que las yemas de los dedos, por eso es posible alcanzar el orgasmo a través de los besos.

ORGASMO ANAL

Uno de los mayores placeres que mujeres y hombres pueden experimentar es tener un orgasmo anal. En la zona del ano hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas,

Recuerda que al practicar sexo anal es muy importante que uses lubricante para que no te lastimen.

EL ORGASMO DEL PUNTO G

El orgasmo del punto G también es conocido como "OVNI ginecológico" es uno de los que más se desea experimentar.

En esta zona se encuentran las terminaciones nerviosas del clítoris, cerca del ano, en la parte superior de la vagina. Para encontrar tu punto G, los expertos recomienda seguir los siguientes pasos:

Curva los dedos índice y pulgar, como si formaras la letra C. Deslízalos dentro de la vagina .

. Sentirás un área suave y esponjosa de piel detrás del clítoris .

. Experimenta con ella realizando diferentes presiones y "golpes'.

EL ORGASMO CERVICAL

Este tipo de orgasmo también se conoce como el orgasmo de "punto profundo". Se experimenta cuando la penetración es profunda, ya sea con un pene o un vibrador suficientemente largo o de gran diámetro.

ORGASMOS SENSORIALES

Estos orgasmos de so n el resultado de estimular un área sensible que generalmente no se considera erótica, como la nuca o el oído. Para experimentar un orgasmo sensorial se necesita mucha concentración.

ORGASMO MENTAL

Puedes experimentar un orgasmo mental con una fantasía sexual, hecha a volar tu imaginación. La mente es realmente poderosa y permite que el orgasmo suceda. Por lo que, si fantaseas lo suficiente con aquello que tanto te excita, el cerebro puede desencadenar una reacción en el cuerpo que culmine con un orgasmo.

(Ann Ventura)