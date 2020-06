Es bueno que tengas el deseo de experimentar, pero siempre recuerda hacerlo de la mano de un experto para no caer en ningún tipo de riesgo. Por eso te explicamos a detalle en qué consiste el "figging" (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Figging: la erótica práctica sexual de "50 sombras de Grey"; si leíste el famoso libro, seguro sabes de lo qué hablamos. Sin embargo, es muy importante que antes de realizar cualquier práctica sexual, lo consultes con experto y estes enterado a detalle en qué consiste.

"50 sombras de Grey" fue para muchos la lectura que despertó su lado más atrevido, esto no quiere decir que todos se hayan vuelto amantes del sadomasoquismo, sino que por primera vez, vieron que era posible conocer nuevas experiencias sexuales sin pena y en complicidad con sus pareja (SIEMPRE respetando los límites de cada uno)... Pero, dentro del libro, no solo se habla de atarse a la cama y dar nalgadas, esas solo son algunas de las actividades explicadas –y aprendidas– durante la lectura, pero también está el famoso "figging".

Sí, hay fragmentos de "50 sombras de Grey" que seguro aún NO SUPERAS, aunque hayan pasado años de que esta lectura fuera tendencia a nivel mundial. En uno de los libros (en el spin-off llamado 'Grey') se describe una actividad sexual que posiblemente nunca habías escuchado y que seguramente corriste a googlear en su momento. Seguramente viene a tu cabeza , la imagen de ella atada a un banco, con una raíz de jengibre pelada insertada en su trasero a modo de que no pueda apretar los glúteos. Hmmmm ¿JENGIBRE? ¿Jengibre en el trasero? Sí, leíste bien. A esto, se le llama figging y te contamos de qué se trata:

¿QUÉ ES "FIGGING"?

El figging (también conocido como feaguing o gingering) y es una práctica sexual en la cuál se inserta un fragmento de jengibre en la zona vaginal o anal para tener una estimulación sexual extrema a partir de la sensación de ´frescura' que se genera en la piel debido a este alimento. Esta es una actividad se popularizó gracias al BDSM (siglas que representan a las actividades Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo) debido al "juego de sensaciones" que se crean a partir de frotar este jengibre en las zonas íntimas.

Los inicios del "figging" datan de la Antigua Grecia con un sentido más de "castigo" que de placer, sin embargo, con el paso de los años, los amantes de las sensaciones extremas en la intimidad, lo utilizaron para elevar sus encuentros sexuales.

¿CÓMO SE HACE EL 'FIGGING'?

NO debes solamente insertar el jengibre al natural. Debes prepararlo para que esté en perfectas condiciones para no lastimar tu zona genital. Se debe lavar totalmente el jengibre, pelar y cortar los bordes (no está de más, volverlo a higienizar) para hacer una forma fálica. Busca que la parte final sea más angosta para que pueda ingresar fácilmente a las cavidades y que cuente con una base para que puedas sacarlo sin problema.

¿QUÉ SE SIENTE EN EL "FIGGING"?

Sabemos que el jengibre tiene grandes usos más allá de la cocina, sobre todo, si de belleza hablamos, pero en términos sexuales, sus "funciones" cambian. Al usarse en la zona vaginal, el jengibre (según expertos) ayuda a mejorar la circulación sanguínea (provocando una dilatación) en el área dónde se encuentra produciendo una intensa 'sensación de calor' y un poco de picor, elevando las sensaciones eróticas.

Sin embargo, se recomienda NO utilizarlo por más de 20 minutos –el tiempo que dura el efecto– ya que puede provocar irritaciones, quemaduras o erupciones peligrosas.

IMPORTANTE: P O R F A V O R antes de hacerlo, consulta con tu médico de cabecera las contraindicaciones del figging en tu cuerpo, debes investigar MUY bien si NO ERES ALÉRGICO AL JENGIBRE ya que si lo eres NO debes hacer esta actividad.

(Imelda Téllez)