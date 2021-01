"Mindful Sex" la nueva ola de crear conciencia durante el acto sexual

Cuando tengas intimidad con tu pareja tómate tu tiempo, disfruta, experimenta, sobre todo no pienses en otras cosas y olvídate de tus pendientes.

¿A dónde viaja tu mente cuando tienes sexo? "Mindful Sex" es el término que te invita a tener atención plena para crear conciencia durante el acto sexual.

De acuerdo con un artículo del "The role of sexual mindfulness in sexual wellbeing, relational wellbeing and self-esteem" publicado en el Journal of Sex & Marital Therapy en el 2019, plantea que el Mindfulness Sexual es un subtipo de Mindfulness que según el sitio mindful.org define como la capacidad humana básica para estar completamente presente, consciente de dónde estás y qué estás haciendo y no estar reactivo a lo que sucede a tu alrededor. Y por alrededor, hablamos también de la mente o los sentimientos que pueden perturbar u obstaculizar la experiencia aunque sean más una cuestión interna.

Tener una vida sexual satisfactoria contribuye completamente a un bienestar físico y mental. El "Mindful Sex" pretende potenciar lo mejor de las relaciones sexuales a través de una mejoría en la intimidad con tu pareja.

¿EN QUÉ CONSISTE ESPECÍFICAMENTE EL "MINDFUL SEX"?

Un buen ejemplo de lo que te invita a explorar esta práctica: es estar conectado con tu pareja al 100 % durante el sexo, viviendo y explorando al máximo todos tus sentidos, estando mentalmente y emocionalmente en el aquí y el ahora como cuando meditas.

Diana Richardson, autora de "8 best-sellers" sobre sexualidad en una charla para TEDx titulada "The Power of Mindful Sex" aseguró que en el "Mindful Sex" no hay metas sobretodo cuando se trata del orgasmo ya que no quieres crearte falsas expectativas y será una experiencia más espiritual.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS O LOS CAMBIOS QUE LOGRARÍAS?

Según la experta son múltiples los beneficios que se verán reflejados física y mentalmente:

-De una eyaculación temprana, puedes pasar a un mayor y más prolongado rendimiento, por horas incluso.

-De dolor físico experimentarás en cambio, placer físico.

-De la presión del rendimiento pasarás a una relajación para que todo fluya.

-De sentimientos de desconexión y tristeza, te moverás a otros de felicidad y de cercanía con tu pareja.

-De la pérdida de interés o de la evasión del sexo pasarás a tener una mayor disponibilidad y buscarás más los encuentros.

-De sentirte usado o de sentir que debes tener sexo por obligación pasaras a sentirte valorado y apreciado.

-Lo que lograrás con el "Mindful Sex" es que durante el acto sexual aumentará y mejorará la compenetración, la intimidad y la unión del amor con tu pareja independientemente de tus preferencias sexuales.

Con información de GQ

(Ann Ventura)