Hablando de sexualidad es común oír que todos tenemos gustos diferentes, pero hay situaciones que van más allá de lo raro. Se trata de las parafilias, el lado oscuro de la atracción sexual.

Las parafilias son extrañas cosas o situaciones que provocan excitación sexual en las personas, recuerda que mientras no sea algo ilegal o que involucre a terceras personas sin su consentimiento o que te hagan daño, todo se vale para llegar el orgasmo y conseguir plena satisfacción sexual.

10 EXTRAÑAS COSAS QUE EXCITAN A LAS PERSONAS

Eufilia: Buenas noticias que incitan al sexo

Parece el nombre de alguna de tus tías abuelas lejanas (doña Eufilia), pero en realidad es así como la ciencia conoce a la excitación sexual producida por recibir buenas noticias. En serio, este trastorno se da en personas que sólo logran ponerse en punto de ebullición, si alguien les comunica alguna noticia alegre, como que su equipo favorito ganó.

Mecanofilia: Pasión sexual por los autos

No, no es la excitación por escuchar canciones de Mecano, sino un tipo de atracción sexual hacia los autos, y muchos individuos han sido diagnosticados con esta parafilia. Las personas que experimentan este tipo de atracción, suelen tener (es un decir) sexo con su automóvil, experimentando orgasmos con la fricción o con el contacto íntimo (otra vez, es un decir) con el motor o carrocería. A veces, los autos se suelen enamorar y atacar a sus amantes humanos (en películas como "Christine", basada en un libro de Stephen King, de quien aquí puedes ver la lista de sus mejores películas). En la vida real un estadounidense llamado Edward Smith reveló tenía por novia un VW modelo 1974 por el que sentía además de deseo sexual—según él—, "un auténtico amor romántico".

Misofilia: Cuando la ropa sucia es erótica

Ésta es muy extraña también, y consiste en excitarse sexualmente si se contempla, se huele y se siente, ropa sucia propia y ajena.

Ipsofilia: Atracción por ti mismo

Esta especie de narcisismo moderno, afecta a personas que sólo se excitan con la visualización de su propia imagen. Por lo general, las personas con esta debilidad hacia sí mismos, suelen verse al espejo mientras se masturban o buscan parejas muy parecidas a ellos mismos (No es el mismo caso, pero se dice que a Brad Pitt le gusta parecerse a sus novias). Ya David Bowie había retratado esta parafilia en su canción Ziggy Stardust, donde el protagonista solía "tener sexo con su propio ego".

Octofilia: excitación por el número 8

No lo creeríamos si esta parafilia no estuviera registrada oficialmente en los anales científicos, pero hay muchas personas que se excitan al ver el número 8. Es en serio, y no tenemos idea a qué les remita la figura de este número, pero está documentado que hay ciertas personas en las que el deseo sexual se detona cuando escriben o ver el número en algún lado. El problema debe ser si estos individuos son cajeros y alguien les paga en cifras con muchos ochos.

Xenoglosofilia: Amor por las lenguas ajenas

Este tipo de personalidad es más común de lo que se cree, y consiste en excitarse sexualmente con palabras en otro idioma. Este tipo de personas suelen buscar parejas extranjeras o amantes de ocasión que hablen diferentes idiomas, y claro, seguro se aprenden palabras sucias en otro idioma.

Lactafilia: Intolerantes a no tener lactosa

Las personas que se excitan con los pechos de una mujer que está dando de lactar, padecen de este tipo de parafilia que debe ser difícil de satisfacer. Sin duda, una de las más extrañas.

Antolagnia: Sexo floral

No, no tiene que ver con la gente que se excita con las personas que se llaman Antonio (o Toñita), sino con el placer sexual derivado de oler o poseer flores. Se dice que una de las razones por las que los caballeros de antaño solían llevar rosas en las citas, es porque pensaban que el olor de cierto tipos de flores genera una sustancia que hace que quienes las reciben estén más dispuestos a un acercamiento erótico.

Agalmatofilia: Pasión por los aparadores

Hay una película ochentera muy famosa bautizada en Latina como "Me Enamoré de un Maniquí" (disponible en Amazon Prime). Pues bien, en la vida real, existe una fijación sexual en la que se siente atracción tanto por los maniquíes de aparador, como a las estatuas, figuras decorativas y, suponemos, hasta por los gnomos decorativos de jardín.

Acrotomofilia: Atracción por personas que sufrieron amputaciones

Esta forma de atracción se da cuando la persona se siente sexualmente estimulada al estar en contacto con personas que han sufrido una amputación (o con fotos y videos, porque lo hay en la red). La película de suspenso gore "The Perfection" (de la cual ya te hablamos ampliamente aquí) retrata un poco y de forma muy terrorífica, este tema en la lista de parafilias raras. (y también vimos casos parecidos en la serie "Nip Tuck").

(Aline Núñez)