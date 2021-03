Hoovering: el juego sucio de los ex que hace imposible olvidarlos

Hoovering: el juego sucio de los ex que ...

Hoovering, la nueva táctica de manipulación que usan los ex para no ser olvidados (FOTO TOMADA DE FREEPIK)

Después de un rompimiento amoroso pasa un tiempo en lo que recuperamos la estabilidad emocional, imagina que justo cuando empiezas a retomar tu vida, reaparece tu ex novio con un mensaje de texto diciendo que te extraña, la relación no terminó bien, por lo que su mensaje te provoca una desagradable sensación en la boca del estómago. Justo a ese sentimiento se le llama "hoovering" o "técnica de la aspiradora" y es un juego sucio que aplican las ex parejas para arrastrarte de nuevo a una relación tóxica o simplemente para tenerte cerca hasta que llegue encuentren otra relación.

El sitio de Narcisistas, Codependientes e Inteligencia Emocional describe este concepto como "una táctica de manipulación que un narcisista usa para arrastrarte nuevamente a una relación tóxica". Así que ten mucho cuidado porque lo que bien podría confundirse con un intento de reconciliación, puede tratarse de un intento de regresar a ese noviazgo que tanto daño te causó.

Basta con poner atención a algunas señales para descubrir las verdaderas intenciones de tu ex y que su reaparición en tu vida no termine en tragedia emocional.

TE CONTACTA DE LA NADA

Esta persona te manda un mensaje después de mucho tiempo de no hablar. Sus textos suelen ser cosas que solían hacer en pareja o que le recuerden a ti. Como escuchar una canción que solían cantar juntos, ver una película que te gustaba o tal vez envíe un simple "te extraño".

Puede que utilice fechas especiales como Navidad, Año Nuevo o tu cumpleaños para mensajearte. Si quedaron en buenos términos y desde que cortaron continuaron con su amistad, esto no tendría nada de raro, pero si no fue un final feliz, ¡Aguas! Sólo quiere que robar tú atención.

Ese primer contacto también puede ser una declaración de amor. Te dice lo mucho que te sigue amando y quiere que se vean. Recuerda que lo que quiere es endulzar tu oído y sus promesas no son nada más que palabras al aire.

UTILIZA A TUS AMIG@S O FAMILIA PARA LLEGAR A TI

El narcisista puede comunicarse con tu mejor amiga o incluso tu madre para decirle lo mucho que se arrepiente de haberte dejado ir. Les contará todo sobre cómo te sigue amando y lo mucho que le gustaría regresar contigo. Esta persona sabe que llamará tu atención y utilizará a tus seres queridos para llegar a tí.

Para evitarlo recuerda decirle a todos tus cercanos que ignoren cualquier mensaje que puedan recibir de tu ex preguntando por ti para evitar ponerte entre la espada y la pared.

LLEGA DE LA NADA A TU CASA O TRABAJO

Otra táctica del ´hoovering´ es cuando llega a tu casa o a tu espacio de trabajo e inicia una conversación como si no hubiera pasado nada. También aplica con mensajes de texto, etiquetas de Facebook o llamadas por teléfono. La clave es que él actúe como si todavía fueras su pareja a pesar de haber terminado hace un tiempo.

SE HACE LA VÍCTIMA

Esta persona es experta en la manipulación por lo que utilizará la muerte de algún familiar, un susto de salud o cualquier otra crisis grave para llamar tu atención. Busca que te preocupes por él y utiliza alguno de estos engaños para que te acerques.

La "técnica de la aspiradora" también se caracteriza por amenazas de autolesión o suicidiom el clásico "si me dejas me mato" como en los dramas de película. Narcisistas, Codependientes e Inteligencia Emocional le llama a eso un chantaje emocional y una táctica de manipulación. Si crees que esa persona puede estar en un peligro real contacta a servicios de emergencia, pero no cedas ante su victimización.

APRENDE A ESCUCHARTE A TI MISMA

Confía en tu esa voz de tu cabeza que te advierte a gritos que algo anda mal, aunque el hoovering puede parecer inofensivo cuando se trata de un simple mensaje de texto, este problema puede escalar y terminar en acoso. Fijarte límites evitará que termines sufriendo por un segundo episodio de la misma relación tóxica.

Con información de Glamour.

(Aline Núñez)