Juegos de besos: sal de la rutina en pareja o experimenta con amigos

¿Cuándo fue la última vez que jugaste a la botella o a la semana inglesa? Probablemente los juegos de besos te parecen solo para adolescentes, pero también se pueden disfrutar entre adultos, romper la rutina y pasar un rato sensual y divertido en pareja o hasta con amigo; también sirve como un pretexto perfecto para agarrar valor y "comerte" a esa persona especial con la que no te atreves a dar el siguiente paso.

No está por demás señalar que no es un buen momento para andar besando desconocidos o haciendo reuniones, recuerda que la pandemia de covid-19 no ha terminado. Mientras tanto puedes disfrutar estos juegos de besos con tu pareja o planear toda una fiesta para cuando el nuevo coronavirus no amenace tu salud.

TRAVIESOS Y DIVERTIDOS, JUEGOS DE BESOS PARA SALIR DE LA RUTINA

Gira la botella

Uno de los más populares es el juego de la botella, probablemente estés familiarizado con este juego desde tu adolescencia, pero eso no significa que los adultos no puedan disfrutarlo también.

Es simple: todos los jugadores se sientan en círculo, con una botella vacía en el medio. Cada uno de ustedes se turnan para girar la botella, y a quien le aterrice apuntando se tiene que besar. ¿Hay alguien de tu grupo de amigos al que siempre has querido besar? Será mejor que propongas el juego.

Siete minutos en el cielo

Este es otro juego popular de la escuela secundaria, y uno que probablemente hayas visto en muchas películas. Si estás en una fiesta o con un grupo de amigos, tienen que elegir a dos personas para que entren juntas en una habitación o en un armario, donde la idea es que se besen durante siete minutos, aunque, por supuesto, podrían simplemente tener una charla si no quieren.

La pareja puede ser elegida por otros miembros del grupo, o pueden elegir nombres en un sorteo o hacer que una persona elija con quién les gustaría tener siete minutos del cielo.

Verdad o reto

Puedes jugar una versión de solo besos si quieres. En el turno de cada jugador, los demás jugadores elegirán un desafío para ellos, solo que en este juego los desafiarán a besar a una persona en particular.

Si desean agregar un elemento de «verdad», pueden pedir a los jugadores que confiesen a la persona en la habitación a la que más les gustaría besar, o la persona que creen que besa mejor.

¿Adivina quién?

No, no es ese juego de mesa que solías jugar cuando eras niño. Piensa en esto como una versión más adulta de ´Guess Who?´.

Es bastante auto explicativo: si estás en una reunión o con un grupo de personas, se trata de que alguien use una venda en los ojos, luego otra la besa y la persona con los ojos vendados tiene que adivinar quién es.

La palabra que besa

Si bien la mayoría de los juegos de besos están diseñados para jugarse en grupo, este es un juego que puede hacerse en pareja. La dinámica es escoger una palabra y mientras están viendo una película, programa de televisión o escuchando música, cada vez que aparezca la palabra que eligieron deben besarse

Pasa la tarjeta

También conocido como ´Suck and Blow´, es un gran juego de besos a jugar si no deseas realmente tocar los labios con nadie más.

Hagan que todos los jugadores se paren en una línea o en un círculo, luego cada jugador pasa una tarjeta pequeña (como una carta de juego) a la siguiente persona con la boca, y la otra persona también debe recibirla con la boca. Por supuesto, no hay garantía de que no terminen besándose, ya que es fácil que la tarjeta se caiga.

Otras variaciones de este juego incluyen pasar una naranja o un limón de debajo de la barbilla al siguiente jugador, lo que significa mucha cercanía boca a boca.

Kiss Chase

También llamado "Atrapa y besa", en México sería una versión más adulta del juego de "Las traes"; la dinámica es elegir a una persona para ser la que persigue a todos los demás hasta que atrape a alguien y lo bese. Entonces la persona que fue besada se convierte en la nueva que debe perseguir.

Necesitarán un espacio abierto para este juego.

Oficina de correos

´Post Office´ o ´Postman´s Knock´ no tienen mucho que ver con una oficina de correos, pero ayudan a explicar el concepto. Todos los jugadores se separan en dos grupos y los grupos van a dos salas diferentes. Una habitación será etiquetada como ´oficina de correos´, luego una persona del otro grupo visitará individualmente la ´oficina de correos´ y besará a todos en la habitación. Una vez que todos los miembros de ese grupo hayan visitado la ´oficina de correos´, puede cambiar los roles, si aún no están aburrido, por supuesto.

Con información de Cosmopolitan.

(Aline Núñez)