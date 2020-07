Juguetes sexuales, los absurdos mitos que impiden vivir el placer

Disfrutar de tu sexualidad no debe ser motivo para sentir culpa, miedo o vergüenza, darle un toque divertido a tu momento de intimidad tampoco, es por eso que te venimos a hablar de los juguetes sexuales y los absurdos mitos que impiden vivir el placer.

De acuerdo con Vanidades, la sexualidad se puede disfrutar con o sin compañía y los juguetes sexuales también, existen varios mitos que dañan la reputación de estos aparatos cuyo único objetivo es complacerte.

USAR JUGUETES SEXUALES EN PAREJA DAÑARÁ EL DESEO SEXUAL.

Lejos de perjudicar tu relación de pareja, los juguetes sexuales te ayudarán a salir de la monotonía, hacer más divertido el momento bajo las sabanas y aumentar el deseo sexual. Además hacen que las parejas se vuelvan más unidas y logren mayor confianza.

LOS JUGUETES SEXUALES REEMPLAZAN AL HOMBRE

Muchos piensan que si se usa un vibrador es porque su pene no es suficiente para satisfacer a su pareja. Así, no tienen en cuenta que con este accesorio pueden generarse escenas sexuales y estímulos que lo complementan en vez de reemplazar su participación. Pensar en la posibilidad de que te vea acareándote con ese juguete, o jugar a la doble penetración, o estimularte con vibraciones...es algo que solo se puede hacer con un accesorio específico, ¿o acaso el pene vibra?

LOS JUGUETES SEXUALES SON MALOS PARA LA SALUD.

Totalmente falso. Actualmente existen en el mercado una variedad muy amplia de productos elaborados con materiales seguros, suaves y flexibles. Al utilizarlos de manera correcta y con buena higiene, son perfectos para incorporarlos a tu vida sexual de pareja y salir de la rutina. Lo principal aquí, es conocer nuestro cuerpo, saber qué y cómo nos gusta. Se recomienda experimentar primero a solas y después con la pareja.

LAS MUJERES QUE LOS USAN NO ESTÁN SATISFECHAS CON SUS PAREJAS Y SIENTEN SOLEDAD.

Falso. Incorporar juguetes sexuales a tu vida no tiene nada que ver con sentirse o no satisfechas. Al contrario, es un complemento a la actividad y estar abiertos a probar nuevas sensaciones. El buscar intimidad con nosotros mismos es totalmente sano y no significa ni infidelidad ni falta de deseo.

LOS JUGUETES SEXUALES SON UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR HOMOSEXUALES

Falso, heterosexuales y homosexuales pueden disfrutar del uso de juguetes sexuales, De hecho, hay juguetes diseñados para hombres que buscan brindar más placer a la mujer, como el anillo pélvico.

La preferencia por estos artilugios eróticos depende más de las fantasías y lo intereses particulares que de la orientación sexual.

LOS LUBRICANTES ÍNTIMOS SÓLO LO USAN MUJERES CON PROBLEMAS VAGINALES.

Falso. La mayoría de las mujeres utiliza el lubricante para no sentir un roce y dolores durante la penetración, además, quien busca una mayor sensación de suavidad en el acto sexual.

EL USO DE JUGUETES SEXUALES IMPLICA ALGÚN GRADO DE PERVERSIÓN O ANORMALIDAD

"Parafilia" es un término que reemplaza a "perversión", y se refiere a fantasías y acciones sexuales que están más allá de los límites aceptados por nuestra cultura. En nuestro contexto social, sabemos que no hay relación alguna entre parafilias y el uso de juguetes eróticos.

LAS OPCIONES DE JUGUETES SEXUALES SE AGOTAN EN LOS PENES DE PLÁSTICO

El mercado de los juguetes sexuales va más allá de los vibradores y dildos. También existen aceites, bolas anales, huevos masturbatorios, y demás productos que seguramente sorprenderán a la mayoría.

(Aline Núñez)