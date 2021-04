Kokigami: el origami del sexo que pondrá loco a tu pareja

Una de las culturas que más aportaron en la sexualidad sin duda es la japonesa quienes crearon el Kokigami, el juego en donde el pene es disfrazado.

Cabe señalar que uno de los lados más interesantes de los juegos sexuales de Japón está en sus aspectos más morboso y pervertido, en donde el limite lo pones tú.

El Kokigami consiste en "vestir" al pene con un envoltorio de tela o papel para provocar una lujuriosa y excitante escena cuando nuestra pareja sexual nos libera de él.

Este juego es una forma muy sutil de subir la temperatura de los preliminares sexuales con tu pareja.

Con el kokigami, el pene se viste de pájaro, de caballo o de calamar gigante y, aquí entra la fantasía, adquiere las cualidades de ese animal, el juego continúa con nuestra pareja desenvolviendo de forma lenta y sensual hasta encontrar la sorpresa.

Esta práctica sexual se empezó a practicar en Japón, hace más de mil años, ante la escasez de papel, que era algo caro y exótico todavía, los amantes envolvían sus genitales con suaves telas y lazos.

Posteriormente, ya en el siglo XVIII, cuando el precio del papel se redujo, se pasó a utilizar papel, lo que emparentó directamente este juego sexual con el arte del origami.

El Kokigami es considerado arte, quizá por esa delicadeza tan nipona que a nosotros nos resulta algo ajena, ha pasado desapercibido durante siglos al mundo occidental.

De hecho, empezó a ser más conocido a raíz de la publicación, a finales de los años 80 del libro Kokigami: The Intimate Art of the Little Paper Costume (Kokigami: el íntimo arte de los pequeños disfraces de papel) escrito por Burton Silver e ilustrado Heather Busch, en los que se recopilaban plantillas para realizar estos curiosos envoltorios.

