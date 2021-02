La mitad de los mexicanos cree que la infidelidad es "normal"

La mitad de los mexicanos cree que la in...

La infidelidad es una delos episodios más difíciles de sobrellevar, uno de los momentos más complicados de superar en una relación amorosa, puede ser el detonante de una separación definitiva.

Un reciente estudio, sugiere que el 58% de los mexicanos, cree que la infidelidad es un comportamiento humano "natural".

Esto puede resultar un poco sorpresivo e incluso podríamos pensar que los mexicanos creemos que la infidelidad es un asunto de poca importancia. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar en lo que pudieron pensar como "natural", podemos entender por qué es así.

El estudio fue realizado por el sitio de citas Gleeden (enfocado en citas extramatrimoniales) en conjunto con DIVE Marketing.

Los expertos tendrían que interceder con argumentos sobre cómo la monogamia es un sistema que se desarrolló debido a determinadas necesidades humanas, y demás hechos que sugieren que, de hecho, el humano decidió ser monógamo, no por naturaleza, sino como forma de adaptarse. La infidelidad podría ser sólo una forma de salirse de ese sistema que fue establecido por las culturas humanas.

El estudio, realizado a 300 personas mexicanas mayores de 18 años, principalmente de entre 26 a 45 años, de diferentes estados civiles, en su mayoría heterosexuales, presenta otros datos interesantes sobre qué opinan las personas de las infidelidades. Por ejemplo, el estudio encontró que de todos los encuestados sólo el 57% considera la infidelidad física (tener sexo con otra persona) como un acto de infidelidad, mientras que sólo el 31% considera que la infidelidad emocional (actos como escribirse con alguien por internet sin concretar un acto sexual) es considerado infidelidad.

Cuando se habla de la infidelidad digital, más del 50% lo considera infidelidad con actos como "recibir o enviar fotos sugerentes o explícitas" o "tener una aplicación de búsqueda de pareja" además del "sexting", siendo considerados infidelidad. En estos casos, tanto hombres como mujeres presentaron una perspectiva similar, con un mayor porcentaje de mujeres viendo esos actos virtuales como infidelidad. El 12% de los hombres creen que un acto de infidelidad es el uso de pornografía, mientras que sólo el 11% de las mujeres lo creen, además de que el 5% de los hombres creen que "dar like" a una publicación de otro hombre es infidelidad, mientras que sólo el 2% de las mujeres lo creen).

Entre otros datos interesantes es que 31% de los mexicanos consideran comprensible la infidelidad por razones emocionales (como la falta de afecto), y un 29% afirmando que es debido a las razones sexuales, es decir, se sienten insatisfechos.

El estudio también señala que los mexicanos encuentran comprensible la infidelidad con más frecuencia que las mujeres. El factor más importante dentro de esto es "estar en una relación donde la persona no se involucra".

Otro dato que arrojó el estudio, fue que el 57% de las personas afirma que es posible amar a la pareja y aún así serle infiel. De igual forma, la encuesta arroja que, cuando se habla de relaciones estables, el 63% opina que se da en ambos sexos, con el 30% afirmando que se da más en hombres y sólo un 7% opinando que se da en mujeres.

Una pregunta clave que hizo el estudio fue si las personas prefieren saber o no si han sido engañadas. El 62% que sí le gustaría saber, lo cual suena razonable, pero un alto 38% afirmó que no le gustaría enterarse de una infidelidad de su pareja. Sobre si perdonarían a una pareja infiel, el 59% afirmó que no lo haría con un 41% pensando en sí poder sobrellevar la infidelidad.

