La vida sexual fue afectada por la pandemia, conecta de nuevo con tu pareja

La terapeuta Ian Kerner y autora del libro "So Tell Me About the Last Time You Had Sex" explicó como la vida sexual de las parejas se ha visto afectada durante la pandemia de covid-19.

Afirmó que en la era del covid-19, hacemos menos ejercicio, comemos más, bebemos, fumamos para escapar de la ansiedad, todo ello afecta a nuestra salud sexual y a nuestra autoestima.

La experta señaló que durante la cuarentena es posible que no nos quitemos la pijama ni nos duchemos con tanta regularidad, lo que afecta a la atracción. Estamos en gran medida aislados del mundo exterior y de sus estímulos externos. Y eso nos lleva a la ira, al resentimiento y a una sensación de claustrofobia relacional.

De acuerdo con metaanálisis de siete estudios realizados por Estados Unidos, China, Turquía, Italia y el Reino Unido se examinó los efectos del covid-19 en la vida sexual de las personas y encontró una disminución de la actividad sexual en pareja durante la pandemia.

Otras investigaciones descubrieron que los efectos de la convivencia prolongada y forzada durante el confinamiento llevaron a las parejas a recurrir más a la masturbación, al consumo de porno, y menos al sexo.

Ian Kerner aseguró que es posible que las parejas reescriban su propio guion sexual y despertar el deseo, incluso durante una pandemia.

Yvonne K. Fulbright afirmó que las parejas pueden tener la oportunidad de recuperar su vida sexual, pero deben tener paciencia para conectar de nuevo con su pareja.

En lugar de ser críticos con ustedes mismos, véanlo como una oportunidad para conectar, de forma parecida a como lo hacían cuando comenzaban a estar juntos.

Las parejas han cambiado durante la pandemia y ahora deben de innovar para que su relación amorosa mejore.

Hay una novedad en la intimidad, en el sentido de que todos somos personas ligeramente diferentes después de los últimos 15 meses. No se presionen para volver a sus antiguas rutinas, sino piensen detenidamente en cómo este próximo capítulo de su relación amorosa puede ser aún mejor.

Las personas que han mantenido una larga relación deben estar más decididas a la hora de provocar el deseo, Jane Fleishman recomienda usar prendas mucho más sexys y sensuales.

Mientras que terapeuta sexual Juliane Maxwald propone programar una cita sexual semanal, esto ayudará a manejar las expectativas en torno al sexo.

Esto da tiempo a ambos para anticiparse y prepararse para la cita, y ayuda a manejar las expectativas en torno al sexo. Se puede pensar que esto es poco sexy, pero es un mito que el deseo sea siempre espontáneo.

También recomienda guardar los teléfonos, tomarse el tiempo necesario para centrarte en el otro y olvidarse por un rato de sus preocupaciones.

Las actividades en las que se la pasan bien y se ríen pueden ayudarles a reducir el estrés y a sentirse un poco más excitados.

La terapeuta sexual Deborah Fox recomienda tomar un baño caliente, dar un paseo o leer algún relato erótico para desarrollar el deseo sexual.

La pandemia nos ha desafiado a hacer cosas diferentes en muchos aspectos de la vida, desde el trabajo hasta la escuela y la socialización. "Tu vida sexual no es diferente en su necesidad de renovarse, con o sin pandemia", dice Yvonne K Fulbright.

Aunque la gente tuvo menos sexo durante la pandemia, un estudio reciente descubrió que uno de cada cinco participantes dijo que amplió su repertorio sexual incorporando nuevas actividades sexuales, como probar nuevas posiciones, enviar mensajes eróticos –mejor conocidos como sexting– y compartir fantasías. No es de extrañar que estos participantes fueran tres veces más propensos a reportar mejoría en su vida sexual.

Kristen Lilla recomienda que si quieres comenzar de nuevo con tu pareja debes tener intimidad fuera del dormitorio, utilizar un juguete sexual y cambiar tu rutina.

