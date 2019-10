Método Kivin: La técnica infalible para obtener más placer en el sexo oral

Los expertos afirman que el Método Kivin, es una técnica infalible para conseguir más placer en el sexo oral, incluso señalan que podrías alcanzar un orgasmos en 3 minutos. La técnica ha cambiado las reglas del sexo oral para siempre, sexólogas como la española Annabelle Knight afirman que bien realizado, este método puede revolucionar la vida sexual de mujeres y hombres.

De acuerdo con Marie Claire, un dato que todos deberíamos tomar en cuenta a la hora de tener sexo, es que las mujeres tardan aproximadamente 20 minutos en alcanzar el orgasmo y aunque cada cuerpo es diferente, cada técnica tiene resultados distintos, ventajas y desventajas; sin embargo, el Método Kivin te permitirá tener experiencias sexuales nuevas con tu pareja y un acercamiento cada vez más íntimo.

¿QUÉ ES EL MÉTODO KIVIN?

Si bien no hay una respuesta clara sobre cómo el Método Kivin obtuvo su nombre, es un estilo oral que la psicóloga y terapeuta sexual certificada Holly Richmond ha recomendado a sus pacientes durante bastante tiempo.

De acuerdo con la experta, el Método Kivin le da un lenguaje para que las mujeres hablen sobre él con sus parejas y es una excelente posición para recibir placer y es efectivo para ayudar a cerrar la temida brecha del orgasmo.

Además aclara que los orgasmos femeninos no tienen que ver con la penetración directa, pues son más sobre la estimulación del clítoris, y eso es exactamente lo que hace el Método Kivin.

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE?

Según Knight, la pareja debe colocar su cabeza entre las piernas de la mujer, como es habitual, pero esta debe ponerse de lado. A continuación, se debe colocar el dedo índice y el pulgar a ambos lados del clítoris para levantarlo y estabilizarlo, y luego, en lugar de lamer la vulva hacia arriba y hacia abajo, se debe hacer de lado a lado, directamente a través de la capucha del clítoris, explica la experta.

¿POR QUÉ EL MÉTODO KIVIN ES TAN EFECTIVO Y PLACENTERO?

Parece que el Método Kivin llega a todos esos lugares que no reciben la atención que merecen. Debido a que la posición de la boca del hombre sobre la vulva y el clítoris de la mujer no es directamente directa, está dando acceso a una parte de la anatomía femenina que puede pasarse por alto, como los labios mayores y los labios menores. Para la mayoría de las mujeres, un lado u otro es más sensible.

El proceso de descubrimiento involucrado en la ejecución del Método Kivin puede hacer que la experiencia sea aún más placentera.

CONSEJOS PARA PRINCIPIANTES QUE USAN EL MÉTODO KIVIN

La parte de comunicación de esto es más importante que alcanzar algún punto mágico, así que asegúrense de consultar con su pareja para ver qué se siente bien. Cada vulva es diferente, cada clítoris es diferente, cada mujer es diferente. Si lamer se siente genial, fantástico. Si chupar se siente genial, fantástico. Pero se trata solo de usar nuestras voces para sentirnos más empoderados sexualmente.

Es divertido salir de la rutina y experimentar cosas nuevas con nuestras parejas. Puede, que después de Kilvin no vuelvas a tener sexo oral de otra forma nunca más...

