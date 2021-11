Mitos sobre el sexo anal que debes dejar de creer

Para que tu vida sexual sea mucho más placentera debes dejar de creer en mitos y tabúes que todavía existen acerca del sexo anal.

El sexo anal es de las prácticas preferidas de hombres y mujeres, pero durante años se creyó que solo era practicada por los homosexuales, sin embargo, es una de las favoritas de las parejas heterosexuales.

Practicar el sexo anal es un tema que se tiene que hablar en pareja, ambos deben aceptar llevarla a cabo sin presiones, recuerda que nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieres.

SEXO ANAL Y TODA LA VERDAD SOBRE ÉL

Hay nervios y músculos en la región anal que se conectan a los órganos sexuales y en la zona pélvica.

En el caso de los hombres, es un acceso fácil a la próstata por lo que si se estimula facilitará su orgasmo y con ello la eyaculación.

El placer será mayor cuando se da simultáneamente estimulación en el clítoris, pene y en la zona anal.

Durante la práctica debes relajar tu mente y los músculos de la zona. El jugueteo y la confianza son importantes.

Es muy importante que al practicar sexo anal uses lubricante para facilitar la penetración y evitar lesiones.

Nunca debes usar saliva como lubricante, puede facilitar la ruptura del preservativo y puede transmitir enfermedades. Tampoco uses aceites, alimentos o cremas.

SI QUIERES PRACTICAR EL SEXO ANAL OLVIDE DE ESTOS MITOS Y DISFRUTA

ES MUY SUCIO

Muchas personas consideran que el sexo anal es muy sucio. Los expertos aconsejan que no se debe usar los dedos, un juguete sexual o meter el pene en la vagina después del sexo anal. Si tu pareja usó condón, deberá cambiarlo antes de proceder a la penetración vaginal.

ES DOLOROSO

¡Falso! Cuando se toman las medidas necesarias, se hace con cuidado y con mucho lubricante puede resultar muy placentero. Recordemos que el ano no se lubrica solo como la vagina necesitará mucho lubricante.

A LOS HOMBRES HETEROSEXUALES NO LES RESULTA ATRACTIVO

Es normal que los hombres experimenten incomodidad o miedo cuando se trata de recibir placer anal, pero la realidad es que cualquier género u orientación puede disfrutar del sexo anal. Además, en el caso de los hombres, permitirá estimular lo que sería el equivalente al punto G o punto P, para tener orgasmos más intensos.

LAS MUJERES NO DISFRUTAN DEL SEXO ANAL

Olvídate de creer que el sexo anal es algo que solo los hombres disfrutan y desean. Hay partes del clítoris que llegan hasta la zona anal y al estimularlas sentirán mucho placer.

Hay muchas mujeres que fantasean con tener sexo anal, as si es tu caso no tengas miedo o pena y platicarlo con tu pareja, pues no tiene nada de malo.

DEBILITARÁ TUS MÚSCULOS ANALES Y HARÁ MÁS GRANDE LA CAVIDAD

Otro gran mito es que el sexo anal debilitará tus músculos anales o hará más grande tu cavidad, esto es completamente falso.

Las lesiones ocurren por falta de lubricación, pero fuera de ahí no hay daños permanentes al practicar sexo anal.

(Ann Ventura)