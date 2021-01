Mitos y realidades del sexo de reconciliación ¿Lo has probado?

El sexo de reconciliación es un clásico, al menos en las películas y las novelas, pero en realidad es un buen bálsamo para las relaciones de pareja que atraviesan momentos de crisis, pero que tan cierto es esto.

Una pareja sostiene una fuerte discusión en la que se gritan y se insultan de forma violenta. De repente, uno de los dos se lanza hacia sobre el otro y empiezan a besarse de manera apasionada, así es como nos los han simulado por años, pero a continuación dos expertos nos revelan si esto es bueno para las relaciones.

Las relaciones sexuales se producen en momentos y contextos muy variados. Ana Belén Carmona Rubio, psicóloga y sexóloga señala que tener sexo después de una discusión "no es algo extraño". El médico y sexólogo Pedro Villegas Suárez confirma que constituye un motivo habitual de consulta: "Son muchas las parejas que, como les va mal, lo intentan arreglar con el sexo".

Se pueden diferenciar dos tipos de situaciones en las que una pelea termina en la cama, unas veces con deseo sexual y otras sin él.

"En ocasiones, cuando las parejas discuten porque hay problemas por resolver, al final se solucionan de manera conveniente", relata Carmona.

Asimismo, cuando ha habido entendimiento, se ha hablado de sentimientos, se ha puesto sobre la mesa que la relación importa, sale a relucir lo importante que es el uno para el otro, a veces, como resultado, puede que haya ganas de tener sexo.

En definitiva, ha sido una discusión constructiva en la que ha terminado por aflorar el sentimiento y la ternura. "Yo he tenido parejas en consulta que, justo cuando tenían crisis, discutían y eso servía para resolver cosas, lo que movilizaba también el deseo sexual.

En otros casos la disputa no acaba en un entendimiento y, a pesar de ello, la pareja mantiene relaciones sexuales, en esos casos, según la sexóloga, el sexo tiene lugar "no por deseo, sino utilizándolo de manera instrumental".

Uno de los dos miembros de la pareja, generalmente la mujer, no tiene ganas de sexo, pero piensa que puede servir para "calmar un poco la situación". En este punto, Carmona aclara que "hay personas cuyo deseo no se ve tan afectado por las discusiones, mientras que para otras el inductor más poderoso es, precisamente, sentirse cohesionados o conectados con la otra persona".

Las repercusiones de cada una de las dos situaciones descritas son distintas. En el caso de la primera no son negativas, pero en el segundo supuesto, en palabras de Carmona, "tener relaciones sin deseo no compensa demasiado". Y la razón es sencilla: "El sexo no arregla nada".

Los problemas que han llevado a la disputa tienen que ver con la relación de pareja y la convivencia y se refieren a cuestiones como la forma en que se expresan los afectos, la crianza de los hijos, las tareas domésticas, a qué se dedica el tiempo libre... Por lo tanto, requieren otras acciones: llegar a compromisos de cambio, negociar, hablar de las cuestiones que requieren modificaciones, etcétera. "El sexo se disfruta o no, pero no cambia todo eso", concluye la experta.

DIFERENTES TIPOS DE DESEO SEXUAL

Villegas comenta que son muchas las parejas que llegan a su consulta preguntándole qué pueden hacer para arreglar su vida sexual, cuando en realidad el problema es que tienen problemas en su relación, se han distanciado y, por eso, no mantienen relaciones sexuales o no son suficientemente satisfactorias.

Por otro lado, resalta que hay que considerar las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. "Fisiológicamente, la naturaleza nos ha hecho distintos. Los hombres tenemos un deseo finalista (que busca el coito, la penetración, la eyaculación), mientras que las mujeres tienen un deseo espontáneo, el deseo reactivo (que se despierta ante la insistencia del otro) y el deseo de sentirse deseadas".

Teniendo en cuenta esas diferencias, lo que sucede cuando una pareja tiene problemas y los intenta arreglar con sexo es que el hombre puede estar más dispuesto por ese deseo finalista, mientras que, en general, la mujer tendrá menos predisposición. Pero la situación de la pareja sigue sin resolverse.

"Se preocupan por buscar la solución al sexo, cuando hay que buscar la solución a la relación", insiste el sexólogo.

"Habrá que buscar un día en que estén los dos libres, salir a almorzar, dar una vuelta, cenar en algún otro sitio en plan íntimo, si hace falta se baila un poquito... Al final de un día así, puede que haya sexo o no, pero va a dar igual porque hemos arreglado la pareja".

Para Villegas, el recurso al sexo como forma de romper una desavenencia, es fruto de una mitología del cine y las novelas. "El sexo es un buen reparador, pero no es lo más importante como nos han querido vender toda la vida. Lo importante es una buena relación afectiva y sexual", asevera.

DISCUSIONES QUE DESPIERTAN EL DESEO SEXUAL

Otra imagen muy cinematográfica es la de la pasión desbocada tras una pelea muy violenta, en la que incluso se llega a las manos. Según Carmona, se trata de un cliché, aunque no descarta que pueda darse en algún caso: "Como hay tantas personas en el mundo, seguramente le pasará a alguien, pero en un porcentaje ínfimo que en ningún caso puede ser representativo. La violencia, la agresión verbal, una discusión no constructiva... no suelen ser potenciadores del deseo. Con lo que sí que se activa es con el buen trato, el cariño y el afecto.

