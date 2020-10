Orgasmo fingido y otras mentiras sexuales de mujeres, que has creído

Las mujeres no solo han fingido sus orgasmos, durante el sexo dicen varias mentiras y seguramente te has creído más de una. Las mentiras sexuales surgen para complacerte: ya sea para encender la llama del deseo o, en el peor de los casos, para no hacerte sentir mal por no satisfacerla correctamente.

De acuerdo con GQ, hay varios aspectos por los que las mujeres sueltan una que otra "mentirita" durante el sexo, no solo para complacerte o evitar lastimar tus sentimientos; también por inseguridad o por miedo a ser juzgada, ya sea por su experiencia en la intimidad o por el miedo a ser juzgadas por el número de parejas sexuales que han tenido.

¿CUÁNTO DEBES DURAR EN EL SEXO? LA CIENCIA TE DICE EL TIEMPO PROMEDIO

LAS MENTIRAS MÁS COMUNES DE LAS MUJERES DURANTE EL SEXO

El número de amantes que ha tenido

Al contrario de los hombres, que consideran que mientras más amantes hayan tenido están mejor calificados, si las mujeres han tenido demasiadas parejas sexuales son criticadas y tachadas de "fáciles" o peor.

También porque a los hombres les gusta saber que hubo muy pocos (o ninguno) antes que ellos es otra razón por la que se suele mentir en ese dato, la cual al final de cuentas termina siendo un tema machista.

La edad en la que dejaron de ser vírgenes

Mismo caso: la mayoría de las mujeres piensan que si confiesan que lo hicieron por primera vez más grandes de lo que realmente fue, no las juzgarán tanto (en el caso de los hombres, mientras menos edad hayan tenido cuando lo hicieron, más atronadora es la ovación).

Lo cierto es que, según estudios realizados por la empresa investigadora de mercados GfK, la edad promedio en la que mujeres y hombres mexicanos se inician en el sexo está entre los 15 y 17 años; sin embargo, el 53% de las encuestadas dijo que no lo hizo sino hasta después de casarse, y de los hombres, el 73% respondió que lo hicieron antes del matrimonio.

REGLAS DE ORO PARA UNA ERECCIÓN DURADERA

Fantasías sexuales con alguien más

No importa si se trate de una estrella musical o un galán de película con una belleza irreal, las mujeres suelen negar que han imaginado momentos íntimos con sus amores platónicos. Las mujeres son menos drásticas en revelar sus fantasías sexuales, pues no desean fracturar la autoestima de su compañero.

En los orgasmos

Que las mujeres gozamos de un orgasmo siempre que tenemos sexo, sin lugar a dudas es la mentira femenina por excelencia. Esto aplica tanto al simularlos, como al asegurarle a su pareja que solamente con él no ha fingido la suculenta detonación y que todos han sido verdaderos. Sólo te podemos decir que la única garantía para que no seas engañado es que sepas cómo darle auténticos orgasmos.

"Tu pene es el más grande, delicioso y hermoso que he conocido"

Nosotras también sabemos halagarlos, y a través de su virilidad se puede elogiar muy bien. Incluida la mención de la maravillosa efectividad de su atractivo miembro.

EL "BESO DE SINGAPUR" QUE PROMETE INTENSOS ORGASMOS

"¿Porno? ¿Qué es eso?"

No todas las mujeres disfrutan de un filme para adultos, pero sí existen las mujeres que ven sin tabús. Y son tantas, que uno de cada cuatro visitantes de la página YouPorn son mujeres, de acuerdo a una encuesta que el sitio web realizó a sus usuarios y usuarias.

También, a través de esta investigación, se dio a conocer que de las 24 mil encuestadas, el 18% lo disfrutan diariamente y el 10%, se asoman a este contenido más de una vez al día.

Sin duda, es un suceso que celebramos, pues además de que nosotras sí ejercemos esa misma libertad que tienen ustedes de elegir qué usar, mirar y de cómo gozar todo lo que tenga que ver con nuestra sexualidad, es un hecho que la pornografía adulta enriquece el disfrute del sexo acompañadas y en solitario —guardando, obviamente, las distancias entre la realidad y la ficción que ofrecen estas cachondas representaciones— para un autoerotismo diferente y hasta más poderoso.

Así que, si te dice que nunca ha visto porno, ponlo en duda, platícale sobre esto que estás leyendo y, de paso, puedes sugerirle que lo vean juntos...

"El sexo contigo cada vez es mejor"

A esta premisa podemos darle el beneficio de la duda, porque quizás sea tan cierta como que el nivel de las hormonas que detonan la felicidad, el placer y la atracción durante el encuentro amoroso es muy alto, y que esto le haga estar segura de que, en verdad, cada vez que lo hace contigo es mucho mejor que la anterior, incluido todo el sexo que tuvo antes de ti.

¡CUIDADO! ESTAS 5 ENFERMEDADES PODRÍAN AFECTAR TU PENE

(Aline Núñez)