Parafilias sexuales: ¿qué son y cómo saber si tienes alguna? La RAE define "parafilia" como desviación sexual, un tipo de comportamiento que consiste en obtener placer y/o alcanzar el orgasmo a través del roce o tacto con personas, superando las fronteras convencionales del sexo. Sin embargo, eso no quiere decir que sean tan raras como suenan. Muchas más personas de las que imaginamos las padecen, incluso nosotros mismos podríamos tener más de una.

Algunas de las parafilias sexuales son peligrosas, otras simplemente extrañas y otras mucho más frecuentes de lo que crees… ¿Sabes que aquel que sólo se estimula cuando realiza un acto sexual que la sociedad o su comunidad religiosa considera normal sería un "normofílico"? Algunos comportamientos que hoy en día consideramos normales o que son socialmente aceptados como el sexo oral o la masturbación se consideraban hasta el siglo pasado parafilias. Las actividades que engloba el término van por lo tanto cambiando y adaptándose a la sociedad. Aun así, parece evidente que algunos de estos comportamientos nunca serán considerados normales al incluir prácticas humillantes o peligrosas para los demás.

Tan sorprendentes como aterrorizadoras, en algunos casos, apelan al deseo completamente incontrolable, no razonado. Es pasión y deseo sexual en estado puro. Pero estas desviaciones sexuales, además de ser potencialmente peligrosas para la salud (pincharse o provocar la penetración con objetos poco adaptados a nuestra anatomía), pueden afectar a nuestra pareja o a desconocidos. Es especialmente problemático cuando la excitación está relacionada con una persona más débil o nace del sufrimiento no deseado. El sadomasoquismo, masivamente popularizado por algunas novelas o películas como 50 sombras de Grey, casi se ha banalizado y goza de una reputación muy aceptable. La posición dominante/sumisa no se ve con malos ojos, sino más bien todo lo contrario. Ha adoptado una dimensión romántica, sin dejar de ser un comportamiento sexual extremo.

Si te da curiosidad o simplemente quieres saber si padeces una parafilia, te proponemos descubrir algunas de las más comunes y otras de las más excéntricas. Existirían más de 500 pero algunas resultan más habituales que otras y pueden que formen parte de tu vida diaria, sin que lo sepas. ¿Sientes excitación al ver a tu pareja dormida o tienes unas ganas irrefrenables de destrozar su ropa? Echa un vistazo a nuestro listado para ver si te identificas con alguna.

AGALMATOFILIA: es la preferencia por los muñecos inflables sexuales.

AUTONEPIOFILIA: las personas con este tipo de parafilia sexual disfrutan “transformándose” en bebés adultos. Se visten y actúan como ellos, y requieren los mismos cuidados. Las parejas de estas personas suelen realizarse masajes y masturbaciones, además de otros cuidados, como aplicarles polvos de talco o incluso cambiarles los pañales.

AEROFILIA: excitación sexual que se produce al encontrarse en lugares elevados, o volando, como en un avión.

ALTOCALCIFILIA: en este tipo de parafilia sexual, el objeto de deseo son los zapatos de tacón alto.

ANTOLAGNIA: excitación sexual provocada por las flores. Tiene mucha relación con la dendrofilia, que veremos después.

BESOFILIA: curiosamente, la excitación se produce por la intervención de jeringas médicas, que suelen provocar, precisamente, terror y rechazo.

COPROLALIA: es la preferencia por las palabas y la conversación sexual y excitante. Esta, como la mayoría, puede combinarse con una sexualidad sana, siempre y cuando no limite otros actos.

AMOMAXIA: la excitación sexual se produce al estar en el interior de un vehículo, y al realizar actos sexuales en el mismo.

EUFILIA: esta, es una de las más curiosas, se refiere a la excitación producida por la comunicación de buenas noticias.

DENDROFILIA: es la excitación sexual que producen las plantas o vegetales, o al estar en un entorno vegetativo.

HIEROFILIA: los objetos vinculados a determinada religión o ritos religiosos son los objetos de deseo de las personas con hierofilia.

IPSOFILIA: la excitación sexual se produce ante la visión de la propia imagen en un espejo o fotografía.

HIPNOFILIA: es la preferencia sexual por las personas dormidas o inconscientes. Este tipo de parafilia es especialmente peligrosa, por el hecho evidente de que puede llevar a cometer actos ilegales.

LATRONUDIA: las personas con este tipo de parafilia se excitan al desnudarse frente al personal médico.

MECANOFILIA: cualquier objeto técnico es susceptible de ser el objeto de deseo de una persona con mecanofilia. Es más frecuente que ocurra hacia los vehículos, hacia los cuales algunos individuos desarrollan incluso un vínculo emocional.

MISOFILIA: la misofilia es la excitación producida por la ropa usada o los tejidos sucios, especialmente la ropa interior.

MICROFILIA: es la preferencia por los micrófonos como objeto de deseo sexual.

NORMOFILIA: las personas con normofilia solo pueden disfrutar del sexo a través de determinadas prácticas normativas, que se consideran aceptadas por su comunidad, y son incapaces de explorar otras. Esta exploración genera miedo o ansiedad, y de ahí la consideración de parafilia.

OCTOFILIA: excitación sexual producida por la presencia o visión del número ocho.

ODAXELGANIA: la utilización de los dientes para morder partes del cuerpo de la pareja sexual es lo que produce una fuerte excitación sexual en las personas con este tipo de parafilia.

SALIROFILIA: es la excitación sexual producida por la visión de la pareja sexual siendo salpicada, embadurnada o mojada por determinados líquidos, también engloba otras práctias como el bukkake.

URSUSAGALAMATOFILIA: aquí la excitación sexual se produce ante la visión o el tacto de muñecos de peluche. El sentido del tacto es especialmente importante en este tipo de parafilia sexual.

TRICOFILIA: los cabellos largos y las cabelleras bien cuidadas son el objeto de deseo de las personas con este tipo de parafilia.

LACTAFILIA: atracción y excitación sexual por las mujeres que dan pecho, o por los pechos lactantes.

XENOGLOSIFILIA: es la excitación sexual que ocurre cuando una persona nos habla en un idioma distinto al nuestro.

DIGISEXUALIDAD: se le aplica a aquellas personas cuyo apetito sexual se ve satisfecho únicamente mediante la tecnología. De hecho, ya existen robots sexuales capaces de realizar hasta 50 posiciones automáticas; otros cuentan incluso con habilidades conversacionales.

Según el profesor Neil Mccarthur, director del Centro de Ética Profesional y Aplicada de la Universidad de Manitoba en Canadá: "Mucha gente se encontrará con que sus experiencias con esta tecnología se integran perfectamente con su identidad sexual y algunos preferirán que dirijan sus interacciones sexuales”.

BONDAGE: se llama así el arte de las ataduras eróticas hechas por todo el cuerpo o sólo en algunas partes, con cuerdas, esposas, pañuelos, cadenas, etc. Lo que se busca con el bondage es liberarse de inhibiciones, al delegar la responsabilidad en otro, y experimentar sensaciones diferentes.

(Imelda Téllez)