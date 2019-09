Porque las letras también son importantes, conoce el ABC de los mensajes eróticos

Parte importante del clímax sexual inicia desde los juegos previos que preparan el terreno y elevan la temperatura, además de crear una auténtica conexión con tu pareja.

Es importante que reine la confianza, el placer y la empatía. Para que tu momento sea perfecto, te decimos cómo hacer masajes eróticos más candentes.

De acuerdo a Soy Carmín, los masajes eróticos elevarán significativamente el deseo de unir sus cuerpos en un acto sexual, y subirán la temperatura placenteramente.

Cabe señalar que los masajes eróticos le dará un toque diferente, divertido, evitando que las relaciones sexuales tiendan a hacerse aburridas y monótonas.

Uno de los elementos más importantes a considerar en estas actividades, sin duda es la ambientación.

Para ello, la música suele ser un elemento imprescindible para lograr una buena conexión, así como las luces, que pueden estar apagadas o muy bajas.

Otro elemento que harán más divertido y agradable el encuentro, son los aceites para masajes, que puedes elegir de acuerdo a sus gustos, como puede ser gel corporal y lubricante erótico, del sabor que prefieras.

Comienza por la cabeza

Estos son una manera muy atinada de iniciar con el jugueteo. Lo que tienen que hacer es acostarse de espaldas, con la cabeza sobre un cojín. La mujer se colocará de rodillas detrás de él, comenzando a masajear la frente, mientras que con los dedos recorres su nariz, y hasta la raíz del cabello.

El propósito de este masaje es estimular el centro energético, que está detrás de la frente. Con esto, se reduce el estrés, los nervios y las tensiones, preparando el terreno para entrar de lleno con la satisfacción.

Un tip, es masajear las orejas, ya que se consideran una zona muy sensible y erógena, que permite que se mande un impulso eléctrico a los intestinos, aunque si notas que no le agradó mucho que digamos, pasa al siguiente masaje, pues no a todos les gusta.

Masaje erótico en la espalda

Toca turno de hacer el famoso masaje californiano, en el que tu pareja debe recostarse boca abajo y tú situarte a la altura de la cabeza, con las palmas de tu mano sobre lo alto de la espalda.

Comienza a deslizarlas suavemente hasta llegar a las nalgas, con un pequeño estiramiento a la altura de los pies. Posteriormente, ejerce un poco de presión en los glúteos y desliza tus manos por los costados, hasta llegar a las axilas.

En el pecho

Para iniciar con este masaje, colócate a la derecha de tu pareja, a la altura de las caderas y con tus manos sobre sus pectorales comienza a hacer tres movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj.

Mientras lo haces, desliza de vez en cuando tus dedos hasta el pezón y masajéalo. Si quieres que sea aún más candente, utiliza tu boca.

Masajes eróticos en los brazos

Sí, así como lo lees. Los masajes en los brazos también son un tentempié para un encuentro sexual de lo más excitante y fogoso.

Lo que debes hacer es sentarte de lado de tu pareja, y acariciarlo desde los dedos hasta los hombros. Regresa a la altura de la muñeca, y masajea hasta el codo. Repite esta acción unas cuantas veces. Y es que, aunque no lo creas, en los brazos se encuentran muchas terminales eróticas que te ayudarán a iniciar con el pie derecho el "plato fuerte".

En el trasero

Sin duda alguna, las nalgas o trasero es una zona bastante sexy y sensible para este tipo de acciones. Toma nota. Tu pareja debe estar acostado boca abajo, y tú un poco debajo de su trasero. Coloca tus manos sobre sus glúteos y masajea con movimientos circulares, abarcando cada vez más, así como apretando gradualmente.

Los masajes eróticos en las nalgas ayudan a generar confianza con tu pareja. Además, la estimulación de los hombres, se genera precisamente en la próstata, y la producción de testosterona alrededor del coxis, cerca del ano.

Masajes en los pies

Parece mentira, pero un buen masaje en los pies puede producir una excitación de locura, que mejorará el ambiente y las sensaciones durante la relación sexual.

Para realizarlo, tu pareja debe estar de espaldas acostado, con un pequeño cojín bajo las rodillas, y tú deberás sentarte a la altura de sus pies.

Ayúdate de un poco de aceite de oliva en las manos, el cual deberás calentar frotándolas.

Comienza con el pie izquierdo, y con las dos manosrealiza movimientos circulares con el pulgar sobre los tobillos, de igual manera, en el sentido de las agujas del reloj. Repite la acción con el pie derecho.

El hacer masajes eróticos en los pies es de gran ayuda para calentar el ambiente e iniciar con el pie derecho el encuentro íntimo con tu pareja, pues son zonas completamente erógenas que comprenden de 4 puntos de estimulación sexual, que se relacionan directamente con los genitales.

Para los más candentes y deliciosos masajes eróticos, puedes preparar tú misma tu aceite para masajes, mezclando 50 mililitros de aceite de almendras con 6 gotas de aceite de madera de sándalo, le darán una mejor sensación, y aromatizarán el encuentro placenteramente.

