Posiciones sexuales navideñas; Nochebuena se celebra bajo las sábanas

En época decembrina es natural querer demostrarles amor a nuestros seres queridos, son días de dar y recibir amor, especialmente en pareja; si deseas sorprenderle con un regalo que jamás olvidará, el detalle que buscas está bajo las sábanas, dale un giro a la intimidad y prueba estas posiciones sexuales navideñas.

Las fiestas decembrinas nos llenan de una emoción indescriptible, no por nada para muchos es la mejor época del año, pero recuerda que no es momento de bajar la guardia ante la pandemia de covid-19, si no vives con tu pareja lo mejor es guardarle este excitante regalo para otra ocasión.

Una vez dicho lo anterior, y si todavía no tienes el regalo para tu pareja (o quieres agregarle el plus más sexy de la historia), tenemos para ti opciones que lo harán vivir la nochebuena más hot e inolvidable de su vida: las posiciones sexuales perfectas para Navidad.

POSICIONES SEXUALES NAVIDEÑAS

1. Ayudante de santa

¿Has sido una niña buena? Es momento de demostrarle a tu amor que todavía puedes ser mejor. Empújalo suavemente a la cama y móntalo como una cowgirl. Una vez en esta posición sexual, empuja su pecho y deslízate hacia arriba y hacia abajo por sus muslos mientras encuentras el ritmo adecuado para ti. Invítalo a tomar por las caderas y si hace frío, unas palmadas en tus glúteos ayudarán a elevar la temperatura. Descansa y permite que él tome las riendas subiendo y bajando su pelvis con movimientos superficiales y profundos para mayor placer.

2. Noche de paz

Esta posición sexual navideña se trata de una variación del clásico misionero que no sabe fallar. Esta postura sexual es casi garantía para que ambos alcancen el clímax (y en las parejas más experimentadas incluso pueden lograrlo al mismo tiempo). Deberán realizar movimientos lentos y disfrutar de los besos mientras que frotas tu clítoris para aumentar la sensación.

3. El Rey Mago

Pídele a tu pareja que se siente en una silla o en el borde de la cama mientras te sientas encima y frente a él (recuerda que en esta postura sexual navideña el contacto visual es importante). A medida que te penetre pueden ir controlando el ángulo y la profundidad de los empujes mientras ambos se mueven rítmicamente hacia arriba y hacia abajo.

Esta posición sexual no sólo les permite estar cómodos, también genera la oportunidad de acariciarse utilizando las manos en cualquier parte del cuerpo para elevar aún más el placer.

4. Jingle Bells

Una posición sexual para Navidad que los hará escuchar campanitas y más, mucho más. Acuéstate desnuda (o sólo con unos high heels rojos) en la cama con las piernas levantadas hacia el techo mientras tu pareja te penetra. Asegúrate de que tus tobillos estén cruzados detrás de su cabeza para una sensación más profunda. Pídele a él que frote su hueso púbico contra tu clítoris, lo que estimulará directamente las zonas erógenas de ambos.

El frio de esta época es el pretexto perfecto para encender la llama de la pasión y entrar en calor con una ronda de caricias, besos y algo más, sin dejar de lado el espíritu navideño, una época de dar y recibir, algo que aplica también en la cama.

Con información de Glamour.

(Aline Núñez)