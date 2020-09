Reglas de oro para una erección duradera

A pesar de que el tiempo no es un factor importante para un encuentro sexual placentero, muchos hombres buscan mejorar sus erecciones tanto en tiempo como en fuerza. Para algunos puede resultar muy difícil, pero bastará con tomar en cuenta las siete reglas de oro para lograr una erección duradera y empezar a romper tu récord bajo las sábanas.

De acuerdo Sexperimentando, desde que los hombres empiezan a explorar su sexualidad, uno de sus principales propósitos es lograr que la erección dure el tiempo suficiente para logra que su pareja alcance el orgasmo. Con el tiempo se pueden presentar problemas de pérdida de potencia, duración, que la erección se baje durante el acto o que incluso se pierda el deseo sexual.

La incapacidad de mantener una erección es medicamente conocida como disfunción eréctil o impotencia sexual. Estos problemas se pueden presentar a cualquier edad, pueden ser ocasionados por estrés, el consumo de alcohol y la obesidad

REGLAS DE ORO PARA MEJORAR LAS ERECCIONES

Alimentación: cuida mucho lo que comes, una alimentación balanceada, rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, mejorarán la circulación sanguínea y por lo tanto lograrás erecciones de campeonato.

Fumar y beber: el tabaco y el alcohol son tus enemigos número 1 a nivel sexual, además si decides despedirte del tabaco lograrás aumentar el tamaño del pene.

Estrés: demasiado estrés puede estropear seriamente tus ratos de intimidad, haz a un lado tus problemas para disfrutar plenamente del sexo en pareja.

Masturbación: lo que no se usa se estropea, la masturbación es tu aliada y no tu enemiga como probablemente te hayan hecho pensar, así que a ponerse en forma.

Testosterona: tus niveles de testosterona son claves para la respuesta sexual, uno de los trucos claves para mejorarlos es hacer ejercicios de fuerza. Para mayores resultados consulta a un médico.

Agotamiento: si no has dormido bien y rutina es demasiado activa, es muy probable que tu cuerpo se encuentre demasiado cansado, por lo que, aunque tengas muchas ganas de hacer el amor, tu cuerpo no tendrá la energía suficiente para ponerse en acción.

Productos eróticos: cremas potenciadoras de la erección, que ayudan a vasodilatar, lubricar y estimular el pene. Por otro lado, también están los anillos anillos constrictores o estranguladores, son ideales para quienes tienen la erección y la pierden en medio del acto.

Sin embargo, si los problemas de erección persisten, es necesario el diagnóstico de un médico.

