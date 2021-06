Sexo bajo el agua: tips para disfrutar en jacuzzi, alberca o ducha

Un momento de pasión bajo el agua es una fantasía que despierta el erotismo del cine y la televisión, pero no todo es tan sencillo como lo pintan, tener sexo bajo el agua tiene su chiste y aquí te traemos unos tips para que logres llegar al clímax en pareja mientras disfrutan del jacuzzi, alberca o la ducha.

La realidad es que tener sexo bajo el agua es todo un reto, pero con las precauciones necesarias puedes ponerlo a prueba y no morir en el intento.

En primer lugar estar bajo el agua no es sinónimo de lubricación, la penetración puede dificultarse si debido a que los genitales no logren lubricarse correctamente. Además de que el contacto corporal es más resbaladizo, y puede que te sientas, o no, como si te estuvieran ahogando la mitad del tiempo. Pero no tiene por qué ser malo.

¿QUÉ ESPERAR DEL SEXO BAJO EL AGUA?

La idea más equivocada del sexo en el agua es pensar que la vagina se lubricará igual que en un encuentro bajo las sábanas, Emily Morse, PhD, presentadora del programa de radio y podcast de SiriusXM, "Sex With Emily", explica que tener relaciones en una alberca, jacuzzy o hasta en la playa no permite que el cuerpo responda a la excitación como debería.

Tener relaciones sexuales bajo el agua puede eliminar la lubricación natural, por lo que es necesario usar un lubricante. En particular, Morse recomienda usar un lubricante de silicona para que "las cosas puedan deslizarse con más facilidad".

Para que esto funciones cambia tu fantasía de hacerlo en un cuerpo agua por hacerlo junto a un cuerpo de agua, es decir en una alberca o en el mar.

Sinceramente, tener sexo junto al agua es mejor que estar realmente en el agua, dice Morse. Así que asegúrate de tener toallas cerca si decides trasladar las sexcapadas a tierra firme". Cuando lo haces junto al agua, sigues teniendo la misma estética sexy que si lo hicieras dentro del agua, pero un poco mejor y más cómodo.

EVITA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Tener relaciones sexuales en aguas públicas está totalmente prohibido, puede provocar infecciones por hongos, vaginosis bacteriana, entre otras infecciones, recuerda que lo primero es la salud y para preservarla no hay nada mejor que disfrutar de un espacio limpio y exclusivo para ustedes.

El Jacuzzy, tina y la ducha son probablemente apuestas seguras en términos de enfermedades nacidas en el agua, excepto que debes tener cuidado de contraer una infección urinaria por sequedad vaginal, explica Emily Morse.

Si el pene está entrando y saliendo de ti, y no estás añadiendo un lubricante, podrías experimentar sequedad vaginal, lo que podría provocar desgarros vaginales y vaginosis bacteriana o una infección por hongos.

POSICIONES PARA PONER EN PRÁCTICA EL SEXO BAJO EL AGUA.

Alberca: Las posiciones de perrito y de pie son las que mejor funcionan bajo el agua en una piscina, Puedes agarrarte a los bordes de la alberca para apoyarte o utilizar los escalones para sentarte.

Tina: Siéntate en el regazo de tu pareja, con cada rodilla colocada sobre una de sus piernas». Esto les dará mucho acceso al clítoris. Si quieres hacer algo de sexo oral en la bañera, la experta sugiere que tu pareja se siente en el borde de la bañera mientras tú te sientas en la bañera o te arrodillas debajo de ellos para hacerles sexo oral.

Regadera: La recomendación es el sexo oral, con un miembro de la pareja arrodillado lejos del agua y el receptor bajo ella para que puedan sentir la presión del agua y la sensación en su pene o clítoris simultáneamente.

Si no te apetece mucho el sexo oral, Emily recomienda una postura de tres patas. "Una persona (la que da) se pone de pie sobre dos piernas y levanta una de las piernas de la otra persona hasta la cintura para una entrada poco profunda".

(Aline Núñez)