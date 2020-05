¿Sexo con tu ex? Conoce cuáles son los pros y contras

¿Sexo con tu ex? Conoce cuáles son los p...

Retomar las relaciones sexuales con tu ex pareja podría ser un arma de doble filo, analiza los pros y los contras antes de tomar ese riesgo (FOTO TOMADA DE WEB)

La experta en sexología, Jessica O´Reilly, señaló que las ex parejas deciden volver a intimar con sus exs porque se siente bien al ser "amados" por alguien que los abandonó, mientras que otros tienen la esperanza de que el sexo los reconcilié.

De acuerdo con Women's Health, antes de que tomes una decisión apresurada, analiza muy bien la situación, debes tomar en cuenta varias ventajas y desventajas.

Piensa bien las cosas antes de tener un encuentro sexual con tu ex. A continuación, te dejamos los pros y los contras.

LOS PROS

1. PUEDE CALMAR LOS RESENTIMIENTOS

"Si el sexo va bien, puede calmar los resentimientos que quedaron después de la ruptura", así lo asegura el psicólogo Joel Block. En lugar de recordarse con odio, el contacto sexual posterior a la relación puede recordarles los momentos más ardientes de su relación.

2. TE SACA DE APUROS

Es una situación muy tentadora y excitante, la mayoría de las personas les gusta la comodidad y la previsibilidad, así como la emoción, la novedad, y el sexo con un ex ofrece ambas.

3. PUEDE SER RECONFORTANTE

Las rupturas pueden hacerte sentir extremadamente sola, especialmente si tú y tu pareja vivían juntos. Si vuelven a tener sexo "llenarían" ese vacío emocional.

4. TE VERÁS DE FORMA DIFERENTE

Una ruptura amorosa puede derrumbar tu autoestima. En ese caso, el sexo con un ex puede contrarrestar la sensación de fracaso. "La relación sexual puede prestarse a ver la ruptura que tiene más que ver con incompatibilidad que inferioridad".

5. SEXO "SEGURO"

El sexo con un ex es el mejor movimiento de seguridad porque comparten un pasado y se conocen bien: su historia, su cuerpo y lo que más les gusta en la intimidad. Esto no es algo automático cuando estás con alguien nuevo.

LOS CONTRAS

1. PUEDE CONDUCIR AL APEGO EMOCIONAL NUEVAMENTE

Algo que no quieres es engancharte de nuevo. El sexo puede ocurrir sin mucho apego emocional, pero muchas veces eso no es lo que ocurre y te vuelves a enamorar. Continuar una relación sexual con un ex puede traer de vuelta el dolor y la angustia.

2. PUEDE CONDUCIR A UN CICLO DE RUPTURAS

Por lo general, las parejas que se reconcilian después de tener relaciones sexuales terminarán rompiendo nuevamente. El sexo se convierte en un obstáculo para que sigas con tu vida.

3. PUEDE REABRIR VIEJAS HERIDAS

Estar juntos de nuevo puede obligar a los viejos problemas y viejos dolores a resurgir justo cuando comenzaste a avanzar.

4. PUEDE COMPLICAR NUEVAS RELACIONES

El sexo con un ex que ocurre cuando ninguno de los dos está en una nueva relación, está bien, pero las cosas se pueden complicar si ya tiene de nuevo una pareja y se tendrá que lidiar con la culpa de engañar a alguien, si esa es tu situación mejor no lo hagas.

5. PUEDE HACERTE PERDER TENER UNA RELACIÓN

Cada vez que estás con tu ex, puedes terminar sintiéndote nostálgica por lo que solía ser. Y a medida que las cosas estrictamente físicas se vuelven más difíciles. En pocas palabras, idealizas a tu ex en tu próxima relación.

Si ya hiciste un balance de los pros y contras, podrás tomar una decisión para tener relaciones con tu ex, o definitivamente cortar por lo sano y no tener ningún vínculo.

(Ann Ventura)