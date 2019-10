Sexo de reconciliación y otros tipos de violencia sexual que quizá no conoces

El sexo saludable no solo se refiera a los métodos anticonceptivos, el momento íntimo con tu pareja siempre debe ser placentero y aceptado por ambas partes, de no ser así podrías estar cometiendo o siendo víctima de violencia.

De acuerdo con Soy Carmín, hay tipos de sexo que son considerados violencia y te decimos como identificarlos para que no caigas en esos momentos incómodos que podrían causarte daños.

Debido a los constantes comportamientos sexuales no deseados y coaccionados, como la manipulación, e intoxicación para tener relaciones sexuales no deseadas, los investigadores Kern y Peterson, del Kinsey Institute llevaron a cabo investigaciones con víctimas de asalto y sexo forzado o no deseado, a fin de definir los tipos de sexo con violencia que existen.

Para esto, se realizaron encuestas a un grupo de personas, de las cuales 276 refirieron que habían tenido experiencias sexuales no deseadas. De ese grupo afectado, el 55% eran mujeres, el 4% no binarios y el resto hombres, todos de entre 18 y 66 años de edad.

A los participantes se les pidió que discutieran cuál era el tipo de sexo que no deseaban o no lo hacían por completo, independientemente si lo aceptaban o no. Asimismo, se les solicitó que preguntaran si cuando lo practicaban era angustiante, cómo comenzó, quién lo inició, etcétera.

TIPOS DE SEXO FORZADO O NO DESEADO

De acuerdo a los resultados de dicha investigación, los investigadores determinaron 5 situaciones generales en las que se considera sexo forzado o no deseado, que puede catalogarse como un tipo de violencia.

SEXO FORZADO ACTIVO

Esta categoría incluye lo que conocemos como violación, donde el consentimiento de tener relaciones sexuales se rechaza, y aún así ocurre por la objeción. De este tipo, el 29.3% de los participantes reconocieron vivirlo. En esta clasificación se en las que se usó la fuerza para conseguir tener relaciones con quien se negó, o bien, que utilizó amenazas contra la víctima.

SEXO FÍSICAMENTE FORZADO NO RESISTIDO

Cuando te obligan a tener relaciones sexuales, y no quieres, pero no te resistes, estás siendo víctima de sexo físicamente forzado no resistido. Pero, ¿en qué consiste? Son situaciones en las que la víctima no pudo resistirse al acto, o bien, no tuvo la oportunidad de hacerlo. Incluye situaciones como intoxicación con alcohol o drogas, que la víctima haya estado dormida cuando inició el sexo, o que inició por sorpresa.

SEXO COACCIONADO VERBALMENTE Y SITUACIONALMENTE

El 31.8 % de los participantes estudiados entraron a esta clasificación, pues detallaron que el sexo no ocurre con fuerza física o coerción, pero sí sin consentimiento verbal, es decir, que lo hicieron porque fueron persuadidos o manipulados, luego de decir no o mostrarse desinteresados.

Los comportamientos van desde presionar, ser malos o bien, herir sus sentimientos, mostrarse enojados por el rechazo, por lo que las víctimas terminan cediendo.

MOTIVOS DE SEXO SIN COACCIÓN CON EVITACIÓN

Estas situaciones se refieren cuando en el sexo no deseado sin coerción se lleva a cabo por previo acuerdo, para evitar alguna consecuencia negativa (percibida o real). Algunos casos fueron que aceptaron tener relaciones sexuales para proteger los sentimientos de alguien, o para evitar confrontaciones. En esta clasificación entraron 19.5% de los estudiados.

MOTIVOS SEXUALES SIN COACCIÓN CON ENFOQUE

El 7.2% de los encuestados reconocieron tener este tipo de sexo, en el que el sexo no es deseado y sin coerción, pero terminaron aceptando para obtener algo positivo, como mejorar el estado de ánimo de la pareja, darle placer, o mantener el sexo a futuro.

