Situaciones "incómodas" en las que creías que no podías tener sexo

Estás situaciones no tiene que ser un pretexto para que no puedas disfrutar de tu vida sexual, tal vez, sean un poco "incómodas", pero si las prácticas con cuidado y responsabilidad disfrutaras al máximo.

EL 68, LA JOYA DEL PLACER ORAL OCULTA EN EL KAMASUTRA

EN EL EMBARAZO

Las parejas creen que cuando están esperando un bebé la vida sexual tendrá que ser pausada porque tener intimidad resulta incómodo.

Durante el embarazo la libido de la mujer aumenta y trae varios beneficios para la futura mamá.

Si estás embarazada serás mucho más feliz, porque los orgasmos aumentan el nivel de endorfinas, hormona relacionada con el buen humor. Esta ventaja incluso beneficia al bebé, las endorfinas viajan por el cordón umbilical y ponen contento a su hijo.

Los orgasmos son más intensos. En este periodo, mejora el flujo sanguíneo, incluido el que va hacia los genitales, incrementando las posibilidades de que surjan más orgasmos y que éstos sean intensos.

Aminora el dolor de las contracciones. Tener actividad sexual conecta receptores cerebrales que disminuyen las agudas molestias de las contracciones que hay antes de parir.

Ayuda al parto y a tener una óptima recuperación. La ejercitación en el sexo durante el embarazo fortalece los músculos del suelo pélvico, lo cual es beneficioso a la hora del parto y después, mientras la mujer se recupera.

En cuanto a las complicaciones que podría haber si se practica el sexo, solo el ginecólogo es el indicado para determinar que debes evitar tener relaciones si eres diagnostica con un embarazo riesgoso u otra dificultad, como sangrado vaginal sin motivo, pérdida de líquido amniótico, problemas con la placenta o aviso de parto prematuro, entre otras razones.

VIH/SIDA

El condón es el único método anticonceptivo para evitar una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS), incluido el VIH, y cuando se trata de una pareja llamada serodiscordante (una persona es seropositiva y la otra no está infectada), no hay excepción para no usar un condón.

Hay parejas serodiscordantes que viven el día a día, y práctica del sexo con las precauciones necesarias.

En la actualidad, existe un método de prevención conocido como Profilaxis Preexposición o PrEP, el cual es una combinación de dos medicamentos para el VIH (tenofovir y emtricitabina), que se toma diariamente para ayudar a que las personas que no están contagiadas, no se infecten del VIH de sus parejas seropositivas si tienen relaciones sexuales.

Por otra parte, si ambos son positivos del virus, no significa que como ya están infectados, pueden excluir al condón; si lo hacen sin estar protegidos, es muy posible que se infecten con una cepa distinta del VIH.

¡COME PICANTE! ASÍ AYUDA A MEJORAR TU VIDA SEXUAL

ANDROPAUSIA

La Andropausia es una etapa por la que pasan los hombres entre los 45 y 50 años, hay disminución de testosterona, la libido desciende y la energía ya no es la misma.

También se pueden deprimir, tener insomnio, nerviosos o estar irritables.

Durante esta etapa no permitas que la llama de la pasión se apague, puedes seguir disfrutando del sexo sin complicaciones si su alimentación es más sana, elimina drogas, cigarro y alcohol en exceso, así como tener prácticas que te relajen como meditar, yoga e incluso leer.

La Andropausia no es un pretexto para terminar con tu vida sexual en esta nueva etapa de tu vida atrévete a experimentar nuevas cosas.

BESOS PARA EL SEXO ORAL, EL ORGASMO EN LA PUNTA DE LA LEGUA

MENSTRUACIÓN

La menstruación puede ser uno de los momentos más incómodos para tener intimidad, sin embargo, puede tener beneficios para la mujer.

Los orgasmos reducen el dolor de los cólicos.

Adiós, dolores de cabeza.

Aprovechen el aumento de la libido que ella tiene durante la menstruación para tener sexo.

Es muy posible que la duración del periodo se reduzca gracias a las contracciones que el orgasmo produce, ya que éstas expulsan mayor cantidad de flujo, haciendo que el lapso menstrual sea más corto.

La sangre puede matar la pasión a la hora de la penetración; por eso, una solución es que en el encuentro no haya coito.

Pueden tocar sus zonas más erógenas y llegar al clímax. Otra opción es el sexo anal.

Si optarán por la penetración y quieren que sea menos incómodo, tu pareja debe ponerse un tampón para recoger la mayor cantidad de fluido y así el derrame sea menos.

Si no son una pareja estable, utilicen condón porque la sangre es una vía para contraer cualquier ETS, incluido el VIH.

(Ann Ventura)