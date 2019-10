¿Sufres dolor vaginal, antes, durante o después del sexo? Estas podrían ser las causas

Una de las dudas que genera más preocupación entre las mujeres antes, durante o después del sexo es ¿por qué siento dolor?, a continuación te compartimos algunas de las principales razones por las que sentimos dolor en nuestra vagina.

De acuerdo a Soy Carmín, es alarmante experimentar dolor en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, el dolor en o cerca de tu vagina puede ser lo más preocupante.

Pero atención, buscar síntomas en internet puede aumentar la ansiedad que ya sientes y siempre es mejor acudir con un especialista.

Es hora de poner fin al misterio y la confusión que rodea el dolor de la vagina y descifrar por qué duelen tu zona íntima. No todas sabemos qué hacer al respecto o nos sentimos avergonzadas de hablarlo.

No debemos dejar de lado síntomas como un dolor agudo durante el sexo, ardor en la vulva y otras pistas de que algo no está bien con esta parte del cuerpo súper sensible.

A continuación compartimos las causas más comunes de molestias vaginales y cuáles son más graves y requieren la atención de un médico.

Sequedad vaginal

Sin suficiente lubricación vaginal, tener relaciones sexuales puede ser incómodo, si no es que totalmente doloroso.

Cabe señalar que la sequedad vaginal durante el sexo también puede dejarte pequeñas lágrimas o abrasiones menores dentro de la vagina o en la abertura vaginal, lo que a su vez puede causar dolor persistente hasta que sanen.

¿Cuál es la razón por la que podría no estar produciendo niveles adecuados de lubricación? Generalmente es causado por bajos niveles de estrógeno. Si estás tomando la píldora u otro método anticonceptivo hormonal, esto podría ser el culpable; En algunas mujeres, reducen la cantidad de estrógeno que circula en el cuerpo, y eso te deja seca debajo.

Tu periodo

Tu período también puede prepararte para un tipo diferente de dolor: dolor vaginal y molestias antes, durante y después de la menstruación. A medida que las mujeres nos acercamos a nuestro período, retenemos un poco más de líquido en los músculos y realmente en todo el cuerpo, es por eso que las mujeres tenemos más dolores de cabeza cerca de nuestro período, y ciertamente también puede causar algo de dolor vaginal.

Fibromas

Un fibroma es un crecimiento no canceroso en el útero. Una mujer podría tener uno o varios, y dependiendo de su tamaño y ubicación, el crecimiento puede causar dolor pélvico crónico que algunos describen como una sensación constante de presión en lugar de un tipo de dolor inestable.

Recordemos que los fibromas también pueden desencadenar un dolor sordo o agudo durante las relaciones sexuales, particularmente si el fibroma está creciendo cerca del cuello uterino o el extremo superior de la vagina.

Durante el período, el dolor también puede ser más pronunciado, especialmente si el fibroma está creciendo de tal manera que ejerce presión sobre el revestimiento uterino.

Los fibromas son muy comunes y tienen más probabilidades de desarrollarse a medida que las mujeres envejecemos.

Endometriosis

La endometriosis es una afección en la cual el tejido endometrial, el revestimiento uterino, sale del útero y se adhiere a otras partes de la cavidad pélvica, como las trompas de Falopio, la vejiga y los ovarios.

Las adherencias que se forman son hormonalmente sensibles. A medida que sus hormonas aumentan y disminuyen con su ciclo mensual, se hinchan y provocan dolor pélvico.

A veces, el dolor de la endometriosis es mínimo y solo ocurre cuando la menstruación golpea, causando calambres súper fuertes que pueden no aliviar con las pastillas para el dolor de venta libre.

Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Lo aterrador de las ETS (y la razón por la que debes hacerte un chequeo si tienes relaciones sexuales sin protección con alguien de quien no estás totalmente seguro es que no tienen ETS) es que a menudo no tienen síntomas notables.

Pero una señal de muchas ETS es el dolor. Eso puede ser más un tipo de dolor ardiente e inflamado si tiene herpes genital, un virus de transmisión sexual que causa brotes de lesiones en o alrededor de su vagina. La tricomoniasis, una ETS causada por un parásito, puede provocar enrojecimiento y dolor en los genitales.

La clamidia y la gonorrea, dos ETS bacterianas, pueden desencadenar dolor pélvico o abdominal bajo, así como una sensación de ardor al orinar. Si no se trata, cualquiera de los dos podría provocar una infección mucho más grave llamada Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EPI), que ocurre cuando las bacterias llegan al útero y otras partes del tracto reproductivo superior. Los signos incluyen dolor pélvico y dolor durante las relaciones sexuales. PID es mayor; Puede provocar infertilidad si no se detecta a tiempo.

Vulvodinia

Si tu vulva se siente crónicamente adolorida o inflamada, tanto que duele al ser tocada e incluso sentarse durante largos períodos empeora el dolor, puede ser la causa de una afección llamada vulvodinia.

Es cuando las fibras del dolor se han activado en la vulva, y solo tocar el exterior de la vulva puede causar mucho dolor.

Los expertos no conocen la causa exacta de la vulvodinia, pero puede deberse a una lesión nerviosa, alergias a productos químicos, cambios hormonales, medicamentos o una respuesta anormal a una infección o trauma. Insertar un tampón puede ser muy doloroso, y el sexo es casi imposible debido a la severidad del dolor, que a menudo se describe como una sensación de ardor. No es algo con lo que muchas personas estén familiarizadas, pero es más común de lo que piensas.

