Te decimos cuál es la diferencia entre la eyaculación femenina y el squirting

A lo largo de tu vida sexual seguramente abras experimentado la eyaculación o puesto en práctica el squirting, pero ¿Sabes cómo diferenciarlos?.

La eyaculación femenina y el squirting no son lo mismo y a continuación, te explicamos cuál es la diferencia.

Lara Ferreiro, psicóloga, sexóloga y colaboradora del sitio de citas Ashley Madison, considera que la cultura popular es la que ha hecho esa asociación entre la eyaculación femenina y el squirt.

La traducción de la palabra inglesa squirt es "chorro", algo que se podría asociar al orgasmo femenino.

La pornografía ha provocado que estos dos conceptos sean confundidos, porque ninguno de los dos ocurre durante el orgasmo.

Lara Ferreiro afirma que: "La relación sexual se compone de 4 etapas: Deseo, excitación, orgasmo y resolución".

El orgasmo es el punto más alto de la excitación sexual y tiene dos componentes, el fisiológico y el psicológico". Explica la experta.

El orgasmo fisiológico: "Se reconoce por una serie de contracciones involuntarias periódicas que se experimentan, con una duración media de entre 15 a 20 segundos", apunta Lara Ferreiro.

El orgasmo psicológico: "Entra en juego durante el orgasmo, hace que se desconecte el lado lógico del cerebro, se activa la zona de las emociones y la mujer siente un placer máximo sin poder pensar en otra cosa".

Y durante la relación sexual, no solo durante el orgasmo, las mujeres segregan diferentes fluidos. Si es desde la vagina, se llama lubricación: "Si es desde las glándulas de Skene, también conocidas como la próstata femenina, será eyaculación femenina".

"Si es desde la uretra, se producirá el famoso squirting. En algunas ocasiones, el squirting también se puede segregar desde las glándulas de Skene".

El hecho de que la eyaculación femenina y el squirting se puedan expulsar desde la misma zona es lo que ha generado tantas confusiones. "La gran diferencia está en su cantidad y composición. En la eyaculación femenina, la cantidad segregada de fluido es mucho menor, es espeso y blanquecino".

De acuerdo con un estudio realizado por la International Society for Sexual Medicine, solo un 10% y 50% de las mujeres eyaculan con frecuencia (esto no quiere decir que no lleguen al orgasmo).

No te asustes si a lo largo de tu vida sexual no has experimentado la expulsión de líquido alguno durante el sexo o el orgasmo.

El squirting es el líquido expulsado, es una composición de glucosa y fructosa, entre otros (no es orina, aunque contiene residuos de urea). Parece agua clara, y la sensación física es como si estuvieras haciendo pipi.

Lara Ferreiro explica cómo lograr un squirting, lo primero es que te tienes que relajar y debes estimular el clítoris.

Primero, hay que relajarse y no pensar que eso es el objetivo. A continuación, se debe estimular el clítoris y, cuando estemos excitadas, el punto G, que se localiza dentro de la vagina en la pared frontal, a unos de 3 a 5 cm desde su abertura en la vulva.

Y se puede lograr la eyaculación femenina estimulando la zona parauretral, a través de la estimulación del punto G, de acuerdo con la sexóloga Laura Morán, esto sucede porque al presionar la zona, las glándulas de Skene también son presionadas, provocando la expulsión del líquido.

(Ann Ventura)