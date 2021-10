¿Tienes pene pequeño? Expertos revelan los beneficios para tu pareja

El sexo puede convertirse en un momento incómodo cuando esperas más de lo que tu chico puede dar o cuando no rompes las barreras hablando de él con tu pareja.

Pero uno de los temas tabús dentro de la sexualidad es el tamaño del pene, y aun que en gustos se rompen géneros te compartimos algunos beneficios de que tu pareja tenga un pene pequeño.

De acuerdo a Soy Carmín, recientemente un grupo de especialistas en sexualidad afirmaron que los penes pequeños dan más satisfacción sexual, pues eso de que menos es más no solo aplica en la moda, sino también en la sexualidad.

Así como las chicas nos preocupamos por el tamaño de ciertas curvas, los hombres no son la excepción y el tamaño de su pene es una de las cosas que más inseguridad puede causarles, pero las mujeres han coincidido en algo, el tamaño no importa cuando se sabe usar el equipo y no solo eso, sino cuando no dejan la responsabilidad del placer en él.

Es decir, cuando vemos a la sexualidad como un todo, entendemos que el pene no es lo único importante y eso le resta presión al hecho de que sea grande o pequeño, pero bueno, ¿y si nuestra pareja lo tiene pequeño en relación al promedio? No te desanimes, hay mucho que pueden disfrutar.

LOS BENEFICIOS DE TENER UNA PAREJA CON PENE PEQUEÑO

Es la doctora Stefania Piloni, experta en sexualidad femenina, quien revela que el tamaño del pene no es algo que deba preocupar a las mujeres, ya que este factor no influye en los orgasmos, sino la adecuada estimulación del clítoris para llegar al punto máximo del placer: el orgasmo.

Stefania Piloni asegura que un pene pequeño es de grandes beneficios porque nos permite estimular la mente no solo mediante la penetración. Estas son recomendaciones más importantes:

1.- DISFRUTEN DE ERECCIONES DE MAYOR DURACIÓN

Como la erección aparece cuando la sangre fluye por los cuerpos cavernosos del pene, cuando estos son más cortos, es decir, cuando el pene es más pequeño, todo funciona mejor y ayuda a que el pene se mantenga erecto por más tiempo que si fuera uno más grande. Cuando hay un pene de mayor tamaño, el flujo sanguíneo pierde estabilidad y la erección dura menos.

2.- MEJORA TU TÉCNICA DEL SEXO ORAL

A la hora de realizar esta práctica, tus músculos faciales sufrirán menos gracias a que el pene de tu chico es de un tamaño más fácil de manejar. Tu esfuerzo será mucho más efectivo y tu chico hasta volteará los ojitos. ¿Sabes lo que pasa cuando tu chico se siente satisfecho? ¡Se esfuerza más en tu placer!

3.- UNA GRAN VARIEDAD DE POSICIONES SEXUALES

Debido al tamaño considerado del pene de tu pareja, podrán probar con diversas posiciones sexuales para disfrutar, además tendrá un mejor acceso a tu clítoris, con lo que podrá estimularle fácilmente.

4.- MAYOR ENFOQUE EN TODO TU CUERPO

Ya que tu pareja sabe que su pene no es el más grande de todos, sentirá una mayor responsabilidad para contigo y eso implicará estimular todas tus zonas erógenas, tu abdomen, tu pecho, tu espalda, tus piernas y claro, tu clítoris. No solo disfrutarán el orgasmo sino todo el proceso de la relación sexual y el juego previo.

5.- FACILIDAD PARA EL SEXO ANAL

¿Les ha dado curiosidad probar el sexo anal? Un pene pequeño hará de la experiencia algo más sencilla y placentera, pues tus tejidos sufrirán menos al practicarle. No se olviden de la higiene, del lubricante necesario y de cambiar de condón si continuarán con la penetración vaginal.

6.- MENOS MOLESTIAS VAGINALES

Cuando estás con una pareja más dotada, lo más sencillo es que después del sexo, especialmente si es rudo, sientas un poco de dolor o ardor, pero cuando el pene es más chico, los movimientos son más delicados y evitas la cistitis postcoital.

Ahora lo sabes, no es el tamaño lo que define el placer, sino la capacidad de usar el equipo y la imaginación que tu pareja y tú usan en cada encuentro.

FOTO TOMADA DE HABLEMOS DE SEXO Y AMOR

(Azucena Uribe)